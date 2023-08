■ブランド

レーヨンとポリエステルを混ぜたしっとりと肉厚な生地を使用。ゆったりとしたポロシャツのシルエットながら、エレガントな印象に仕上げられた一枚。主にレーヨン生地で涼しげな春夏向けの半袖シャツです♪

■カラー ネイビー

■サイズ 表記 36

肩幅:70 身幅:67 着丈:前80 後ろ75 袖丈:22.5

平置きでの採寸です。多少の誤差はご容赦ください。大きめのサイズ感です。

■コンディション 目立ったキズや汚れなし

やや襟折返し部分にアタリ感ありますが、特に気になるキズや汚れはありません。ただ神経質な方のご検討はご遠慮ください。

状態等に関してはこちらの主観となる事をご理解頂き、ご検討の程どうぞ宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド エヌハリウッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

