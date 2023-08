実物 イギリス軍 No.12 クッカーになります。

閉じた時の寸法

高さ 約12cm

奥行 約25cm

横幅 約25.5cm

傷や汚れなどあります。

写真に写るもので全てになります。

取り寄せたそのままで未整備です。

ご自身でメンテナンス等のできる方のご購入をお願いします。

同じ写真で複数商品を出品しているので、商品に個体差がある場合がございます。

個体を選ぶ事は出来ませんのでご了承ください。

( 色味、傷汚れ、細かな仕様やデザインやディテールなど)

カナダ軍 スイス軍 ドイツ軍

チェコ軍 ロシア軍

アメリカ軍 イタリア軍 イギリス軍

オランダ軍 ギリシャ軍 スペイン軍

セルビア軍 フランス軍 ベルギー軍

デンマーク軍 ノルウェー軍

ハンガリー軍 ポルトガル軍

ポーランド軍 ルーマニア軍

ブルガリア軍 スウェーデン軍

オーストリア軍 オーストラリア軍

ソビエト 旧ソ連軍 旧ソヴィエト連邦軍

ミリタリー アーミー

レンジャー アサルト

スペツナズ ポリス

サープラス コンバット

エアフォース メディカル

ユーティリティー

軍 日本軍 米軍 陸軍 海軍 空軍 軍用 軍隊 軍物 軍人 実物 装備 戦闘服

兵士 兵隊 歩兵 憲兵 軍医 特殊 空挺 部隊 陸戦隊 自衛隊 放出品

UK US SAS KGB RAF NATO WWⅡ

anatomica アナトミカ

OUTIL ウティ

orSlow オアスロウ

comoli コモリ

sus-sous シュ・スー

Patagonia パタゴニア

Columbia コロンビア

mont-bellモンベル

CHUMS チャムス

野営 山師 焚火 狩猟 薪割り 火起こし ヒロシ サバイバル ブッシュクラフト

ハンティング バークリバー レザーシース バトニング グレンスフォッシュブルークス ギア ツール ナイフ ランプ ストーブ ソロキャン

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

実物 イギリス軍 No.12 クッカーになります。閉じた時の寸法高さ 約12cm奥行 約25cm横幅 約25.5cm傷や汚れなどあります。写真に写るもので全てになります。取り寄せたそのままで未整備です。ご自身でメンテナンス等のできる方のご購入をお願いします。同じ写真で複数商品を出品しているので、商品に個体差がある場合がございます。個体を選ぶ事は出来ませんのでご了承ください。( 色味、傷汚れ、細かな仕様やデザインやディテールなど)カナダ軍 スイス軍 ドイツ軍チェコ軍 ロシア軍アメリカ軍 イタリア軍 イギリス軍オランダ軍 ギリシャ軍 スペイン軍セルビア軍 フランス軍 ベルギー軍デンマーク軍 ノルウェー軍ハンガリー軍 ポルトガル軍ポーランド軍 ルーマニア軍ブルガリア軍 スウェーデン軍オーストリア軍 オーストラリア軍ソビエト 旧ソ連軍 旧ソヴィエト連邦軍ミリタリー アーミーレンジャー アサルトスペツナズ ポリスサープラス コンバットエアフォース メディカルユーティリティー軍 日本軍 米軍 陸軍 海軍 空軍 軍用 軍隊 軍物 軍人 実物 装備 戦闘服兵士 兵隊 歩兵 憲兵 軍医 特殊 空挺 部隊 陸戦隊 自衛隊 放出品UK US SAS KGB RAF NATO WWⅡanatomica アナトミカOUTIL ウティorSlow オアスロウcomoli コモリsus-sous シュ・スーPatagonia パタゴニアColumbia コロンビアmont-bellモンベルCHUMS チャムス野営 山師 焚火 狩猟 薪割り 火起こし ヒロシ サバイバル ブッシュクラフト ハンティング バークリバー レザーシース バトニング グレンスフォッシュブルークス ギア ツール ナイフ ランプ ストーブ ソロキャン

