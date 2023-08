ご覧いただきありがとうございます。

美品バーバリーフルノバチェックナイロンステンカラーコートL相当

ヨウジヤマモト、 Y's、LIMI feu、コムデギャルソン、イッセイミヤケを多数出品しております。是非、ご覧になって下さい。

#baum_ys

▶︎ Brand

Y's/ワイズ

▶︎ Item Name

22SS COTTON VOILE VIYELLA PARKA

▶︎ Size / 2

▶︎ 実寸サイズ

肩幅 : 約60cm /身幅 : 約68cm

袖丈 : 約54cm/ 着丈 : 約116cm(最長)

▶︎ カラー / ホワイト

▶︎ 素材/綿100%

▶︎Price/121000円

▶︎ コンディション / AB

コンディションランク

S : 新品、未使用に近い商品

A : 使用感が少なく非常に状態が良い商品

B : 使用感があるが傷や汚れの少ない商品

C : 使用感があり傷や汚れがある商品

D : 使用感が目立つ難がある商品

▶︎ 商品詳細

管理番号 1277

Ground Y

Y-3 ワイスリー

S'TYE サイト

Y's BANG ON!

FEMME ファム

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ワイズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

