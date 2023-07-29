【上品】 SMC PENTAX F1.2 50㎜ -A レンズ(単焦点)

✳値下げしました。
MAMIYA SEKOR S 80 1:2.8
1989 Nikon AF-S DX Micro Nikkor 40mm
ペンタックスKマウントレンズです。
Minolata ミノルタ AF 35mm F1.4 G New
SIGMA DGマクロレンズ
・外観
値下げSIGMA 30mm F1.4 Nikon DC EX
非常に綺麗な状態です。
SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN ライカL用
【美品】Nikon ED AF NIKKOR 300mm 1:4 レンズ ケース
動作確認
smc PENTAX-A 645 45mm F2.8
・全てスムーズに動作します。
フリンガー FR-FX10
分解清掃済 沈胴型レンズ INDUSTAR-10 50mm f3.5 3
光学
SONY FE 20mm F1.8 G SEL20F18G 単焦点レンズ
・小さなゴミは見受けられますが、カビクモリ等は見受けられません。
【すぅぃさん専用】sony FE 20mm F1.8 G SEL20F18G
クリアーな状態です。
ジュピター8 英字ロゴ 50mm F2.0
MINOLTA LENS set♪AF MACRO 50mm F2.8
付属品
Leica Summaron 35mm f2.8 Mマウント
・リアーキャップ/52㎜フィルター
[未使用] FUJIFILM Xf27mm f2.8 wr
商品の情報
|商品のサイズ
|ペンタックスKマウント
|商品の状態
|未使用に近い
★希少！富岡光学製★RICOH xr rikenon 50mm f2★完動＊美品
【美品】Tamron 28-200mm F2.8-5.6 Di III RXD
SONY SAL50F14Z Planar T* 50mm F1.4ZA SSM
✳値下げしました。ペンタックスKマウントレンズです。・外観非常に綺麗な状態です。動作確認・全てスムーズに動作します。光学・小さなゴミは見受けられますが、カビクモリ等は見受けられません。クリアーな状態です。付属品・リアーキャップ/52㎜フィルター
商品の情報
|商品のサイズ
|ペンタックスKマウント
|商品の状態
|未使用に近い