【上品】 SMC PENTAX F1.2 50㎜ -A レンズ(単焦点)

✳値下げしました。

MAMIYA SEKOR S 80 1:2.8



1989 Nikon AF-S DX Micro Nikkor 40mm

ペンタックスKマウントレンズです。

Minolata ミノルタ AF 35mm F1.4 G New



SIGMA DGマクロレンズ

・外観

値下げSIGMA 30mm F1.4 Nikon DC EX

非常に綺麗な状態です。

SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN ライカL用



【美品】Nikon ED AF NIKKOR 300mm 1:4 レンズ ケース

動作確認

smc PENTAX-A 645 45mm F2.8

・全てスムーズに動作します。

フリンガー FR-FX10



分解清掃済 沈胴型レンズ INDUSTAR-10 50mm f3.5 3

光学

SONY FE 20mm F1.8 G SEL20F18G 単焦点レンズ

・小さなゴミは見受けられますが、カビクモリ等は見受けられません。

【すぅぃさん専用】sony FE 20mm F1.8 G SEL20F18G

クリアーな状態です。

ジュピター8 英字ロゴ 50mm F2.0



MINOLTA LENS set♪AF MACRO 50mm F2.8

付属品

Leica Summaron 35mm f2.8 Mマウント

・リアーキャップ/52㎜フィルター

商品の情報 商品のサイズ ペンタックスKマウント 商品の状態 未使用に近い

✳値下げしました。ペンタックスKマウントレンズです。・外観非常に綺麗な状態です。動作確認・全てスムーズに動作します。光学・小さなゴミは見受けられますが、カビクモリ等は見受けられません。クリアーな状態です。付属品・リアーキャップ/52㎜フィルター

商品の情報 商品のサイズ ペンタックスKマウント 商品の状態 未使用に近い

[未使用] FUJIFILM Xf27mm f2.8 wr★希少！富岡光学製★RICOH xr rikenon 50mm f2★完動＊美品【美品】Tamron 28-200mm F2.8-5.6 Di III RXDSONY SAL50F14Z Planar T* 50mm F1.4ZA SSM