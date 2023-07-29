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【上品】 SMC PENTAX F1.2 50㎜ -A レンズ(単焦点)

商品の説明

✳値下げしました。
MAMIYA SEKOR S 80 1:2.8

1989 Nikon AF-S DX Micro Nikkor 40mm
ペンタックスKマウントレンズです。
Minolata ミノルタ AF 35mm F1.4 G New

SIGMA　DGマクロレンズ
・外観
値下げSIGMA 30mm F1.4 Nikon DC EX
非常に綺麗な状態です。
SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN ライカL用

【美品】Nikon ED AF NIKKOR 300mm 1:4 レンズ　ケース
動作確認
smc PENTAX-A 645 45mm F2.8
・全てスムーズに動作します。
フリンガー　FR-FX10

分解清掃済 沈胴型レンズ INDUSTAR-10 50mm f3.5 3
光学
SONY FE 20mm F1.8 G SEL20F18G 単焦点レンズ
・小さなゴミは見受けられますが、カビクモリ等は見受けられません。
【すぅぃさん専用】sony FE 20mm F1.8 G SEL20F18G
クリアーな状態です。
ジュピター8 英字ロゴ 50mm F2.0

MINOLTA LENS set♪AF MACRO 50mm F2.8
付属品
Leica Summaron 35mm f2.8 Mマウント
・リアーキャップ/52㎜フィルター

[未使用] FUJIFILM Xf27mm f2.8 wr

商品の情報

商品のサイズペンタックスKマウント
商品の状態未使用に近い

★希少！富岡光学製★RICOH xr rikenon 50mm f2★完動＊美品

【美品】Tamron 28-200mm F2.8-5.6 Di III RXD

SONY SAL50F14Z Planar T* 50mm F1.4ZA SSM
✳値下げしました。ペンタックスKマウントレンズです。・外観非常に綺麗な状態です。動作確認・全てスムーズに動作します。光学・小さなゴミは見受けられますが、カビクモリ等は見受けられません。クリアーな状態です。付属品・リアーキャップ/52㎜フィルター

商品の情報

商品のサイズペンタックスKマウント
商品の状態未使用に近い

【上品】 SMC PENTAX F1.2 50㎜ -A レンズ(単焦点)

42分钟前

【上品】 SMC PENTAX F1.2 50㎜ -A レンズ(単焦点)

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53ad6

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