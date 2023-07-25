最低価格の カステルバジャック リンク ミニトートバッグ 030511 ブラック トートバッグ

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こちらから私の出品しているカステルバジャックの商品が確認できます ↓ ↓ ↓#いぬのカステルバジャック出品ブランド名：CASTELBAJAC / カステルバジャック商品名：リンク ミニトートバッグ商品コード：030511サイズ：幅29cm×高さ22cm×マチ8cm色：ブラック品物の状態■正規ライセンス品■新品■素材：牛革仕様：(外側)ファスナーポケット×1(内側)ファスナーポケット×1オープンポケット×2商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。#カステルバジャック#CASTELBAJAC#バッグ#ショルダーバッグ#トートバッグ#リュックサック#メンズファッション#レディースファッション#レザー#キャンバス#コラボレーション#デザインバッグ#ビジネスバッグ#トラベルバッグ#スーツケース#ウエストバッグ#ボストンバッグ#クラッチバッグ#カジュアルバッグ#フェスバッグ#小物入れ#オーガナイザー#ポーチ#財布#キーホルダー

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