ふるさと納税 新品未開封 AQUOS sense5G ライトカッパー 64 GB SIMフリー スマートフォン本体

⚠スマホ1台の出品です。

iPhone 14 Pro Max 256 GB ディープパープル 2台セット

2台同時に撮影したため、外箱が逆かもしれません。(写真3、4、5枚目)

iPhone12 パープル 256GB



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♡予備で購入しましたが使う予定がなさそうなので出品します。

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商品の情報 ブランド シャープ 商品の状態 新品、未使用

⚠スマホ1台の出品です。2台同時に撮影したため、外箱が逆かもしれません。(写真3、4、5枚目)♡予備で購入しましたが使う予定がなさそうなので出品します。シャープ AQUOS sense 5G SIMフリースマートフォンSH-M17メーカー(ブランド)シャープ SHARPcolor：ライトカッパー品名スマートフォンブランド名AQUOS sense5GOSAndroid 11サイズ／質量約148×71×8.9mm ／ 約178gCPUQualcomm Snapdragon 690 5G mobile platform2.0GHz＋1.7GHz オクタコア内蔵メモリRAM 4GB、ROM 64GBディスプレイ約5.8インチフルHD+（2,280×1,080ドット） IGZO液晶ディスプレイ#シャープ #AQUOS #sense #5G #SIMフリー #スマートフォン #スマホ#SH-M17#SHARP#sense5G#本体 #新品 #未開封#sense6 #sense7#AQUOS sense5G #ライトカッパー #64 GB #SIMフリー

商品の情報 ブランド シャープ 商品の状態 新品、未使用

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