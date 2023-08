驚きの価格 KIM KIROIC kktp レザー　刺繍　シューズ　切替　カラフル　個性的 ドレス/ビジネス

KIM KIROIC kktp レザー 刺繍 シューズ 切替 カラフル 個性的

コムデギャルソンで取扱のあったシューズ

juun.jやオニツカタイガー、vansとのコラボでも有名です。

商品詳細

【カラー】ブラック

【表記サイズ】44

【付属品】なし

【詳細サイズ】

全高 :約11.5cm

ヒール高さ:約3cm

【詳細情報】

キロイックのレザーシューズです。

【ダメージ】

特に目立ったダメージや汚れ等は見受けられません。

その他rick owens、sacai、ヨウジヤマモト、ヒロムタカハラ、ifsixwasnine、LGB、ベルルッティ 等多数出品中

商品の情報 商品のサイズ 28cm 商品の状態 目立った傷や汚れなし

