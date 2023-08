2点まとめ買い

☑︎商品紹介

FR2 月

00年代ごろのステューシーのスウェットトレーナー、Lサイズ

これからの季節間違いないピンクカラー

胸元にロゴプリント

ポケットにZIP付き、脇に切り替えリブ

☑︎ブランド

STUSSY

☑︎商品名

スウェットトレーナー

ピンク

プリントロゴ

ZIPポケット

コットン

00年代 y2k

ストリート

メンズ

レディース

古着

☑︎サイズ L

着丈68cm

身幅57cm

裄丈96cm

袖丈80cm

☑︎商品状態

多少の使用感はありますが、目立った傷汚れありません

-----------------------------------------------------

最後までご覧いただきありがとうございます!値引き交渉、気になる所等の質問お待ちしてます♪

他にも希少人気アイテム出品中です!

【3000円以上の商品2点以上購入で1000円引き】

【フォロー割引き!コメントお願いします!】

↓↓↓↓

#ぉゃっ

↑↑↑↑

#ぉゃっ を押して「いいね!」順で見ると面白いです☺︎

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

