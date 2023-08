即購入可。送料込み。値下げ不可。

Ikeda様専用!!

ねんどろいどどーるのパーツセット未使用未開封となります。

画像の状態を確認された上で納得された方のみコメントやご購入をお願い致します。

セット内容

・ねんどろいどどーるarchetype1.1:Woman(cream)

・ねんどろいどどーるarchetype1.1:Woman(cream)

・ねんどろいどどーるarchetype1.1:Woman(almond milk)

・ねんどろいどどーるarchetype1.1:Girl(cream)

・ねんどろいどどーるarchetype1.1:Girl(almond milk)

・ねんどろいどどーるかすたむヘッドcream

・ねんどろいどどーるかすたむヘッドpeach

・ねんどろいどどーるかすたむヘッドcinnamon

・ねんどろいどどーるかすたむヘッドalmond milk

・かすたむフェイスパーツ01almondmilk

・かすたむフェイスパーツ02almondmilk

・かすたむフェイスパーツ01cinnamon

・かすたむフェイスパーツ02peach

・かすたむフェイスパーツ02cream

・身長調整セットcream

・身長調整セットpeach

・手首パーツセットcream

・どーるアイBrown

・どーるアイBrown

・どーるアイBlue

・どーるアイGreen

以上21点セットとなります。

フィギュア種類...ねんどろいど

商品の情報 ブランド グッドスマイルカンパニー 商品の状態 新品、未使用

