[アイテム]

GANRYU ガンリュウ

サルエルパンツ

[サイズ]

M

ウエスト約80cm

股上約56cm

股下約41cm

裾幅約20cm

[カラー]

黒 ブラック

[素材]

コットン

[製造国]

[商品説明]

ガンリュウのパンツです。

定番のサルエルパンツタイプです。

フミトガンリュウにも継承されてる人気の1本です。

COMME des GARÇONS (コムデギャルソン)やよYOHJI YAMAMOTO (ヨウジヤマモト)などのブランドがお好きな方におすすめ致します。

※下記のリンクから他の出品してる商品に飛べますので、参考までにどうぞ。

#きんにくんレディース

#きんにくんメンズ

[状態]

コットン特有の多少のあたりはあります。

何か気になることがございましたら、お気軽にご質問ください。

※お互いのトラブル回避の為にご購入前に1度プロフィール欄を参照して頂ければと思います。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ガンリュウ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

