■ブランド

Champion(チャンピオン)

■商品ポイント

00s メキシコ製

アメリカ(USA)のチャールストン大学の3段プリント(ラバー)

左袖にCマーク刺繍ワッペン

裏起毛の肉厚スウェット生地

■メイン素材

コットン82% ポリエステル18% ※品質表記文字消えのため、想定

■メインカラー

霜降りグレー

■コンディション

経年感、黒インクあり(画像参照)

古着特有の着用感がありますが、まだまだ楽しんでいただけます

※新品ではないため記載に無い擦れ、汚れ、シミ、

キズ、ほつれ等が存在している場合がございます

それも古着のアジであり一点物の楽しさとしてご承知願います

古着に慣れていない・品質にシビアな方はご注意願います

■サイズ(必ず実寸をご参考ください)

表記:M

着用感:XL相当 ※ご参考までに

実寸:着丈 約 62㎝ 前後

身幅 約 59㎝ 前後

肩幅 約 56㎝ 前後

袖丈 約 66㎝ 前後

★トラブルを防ぐためプロフィールのご覧をおすすめします

★↓こんな古着が大好きです

アメカジ(ラルフローレン・トミーヒルフィガーetc)、

スポーツ(ナイキ・アディダス・チャンピオンetc)、

ワーク(カーハートetc)、デカロゴやビッグサイズ、ゆるだぼ、

レギュラーから80sや90s、ヴィンテージ、総柄ものなど

番号:#1829

商品の情報 商品のサイズ M ブランド チャンピオン 商品の状態 やや傷や汚れあり

