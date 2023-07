ご覧いただき、ありがとうございます。

あくまでスムーズなお取引を希望します( ´ ▽ ` )

気に入っており出品を迷っている商品なので、突如出品を取りやめる可能性もございます。

予めご了承下さい。

<商品説明>

ゴルフモデルから人気カラーの新作が登場!Nike Air Jordan 1 Low Golf "Midnight Navy"(ナイキ エアジョーダン1 ロー ゴルフ "ミッドナイトネイビー")

エアジョーダン1のローカットモデルに、トラクション性能を加えたアウトソールを搭載し、ゴルフ仕様にリメイクしたのがエアジョーダン1 ゴルフ。

シュータンとインソールにはジャンプマンと「GOLF」の文字がデザインされ、つま先がカーブしているディテールが特徴。

snkrdunkで購入。

右足試着のみです。

<サイズ>

US10.5 28.5cm

<付属品>

箱、シューレース。

#パンダ#NIKE

#ナイキスニーカー#DUNK

#ダンク#ダンクロー

#ジョーダン

#ナイキSB#ナイキダンク

#ナイキエアフォース1

#エアマックス

#エアフォース1

#ジョーダン1

#ジョーダン3

#ジョーダン4

#ジョーダン5

#ジョーダン6

#StockX#JORDAN

#サカイ#UNC#sacai

#エアマックス95

#travis#airjordan#airjordan1#エアジョーダン#フラグメント#fragment#ゲームロイヤル#gameroyal#aj1#トラヴィススコット#travisscott#golf#ゴルフ#low#ロー

#AirJordan

#Jordan1RetroHighShatteredBackboard3_0

#シャタバ#エアジョーダン2#retro#レトロ#OG#ラッキーグリーン

#OG#RETRO#レトロ

ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。

◆新品ではありますが、一部購入時からのスレ、オレ、キズがある場合があります。神経質な方は購入をお控えください。

ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

