【代引可】 希少　eddie bauer フリースナイロンジャケットフィッシング ブルゾン

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表記サイズ : S USAサイズなので大き目、実寸でご確認ください
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素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。
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このジャケット自体見つけるのが困難ですが、さらにダントツ人気の黒です。シュプリームの元ネタにもなったデザイン性の高いeddie bauerのフリースナイロンのコンビジャケットです。ナイロン、フリースの組み合わせで防寒性も高く、マルチポケットによる機能性、見た目の奇抜が素晴らしいジャケットです。写真のように細かい汚れが少しありますが、内面フリースも綺麗ですし、その他ダメージなど特に問題なく、状態も良くおすすめです。また、なかなか出てこないサイズな気がします。
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