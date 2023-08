PAL'LAS PALACE

サイズ2

※裏地なし

※ポケット 両サイドあり

ショップにて購入

短時間1度着用

悩みましたが、インディゴ染めで

エイジングを楽しみたい方も

いらっしゃると思いますので、

お洗濯はご購入者様でお願い致します

(洋服の上から短時間着用)

腕にシワあり(写真⑩)

パラスパレスはサイズ3を買うことが多いですが

こちらのコートはサイズ2でもやや

ゆとりがありました

私には着丈が長過ぎるので

出品します

写真①・②が実際のコートに近い雰囲気です

軽く折り畳んでの発送です

ご了承下さい

商品説明より

↓

季節の変わり目に着やすいダンガリーのコート。

ウールのニットにや薄手のシャツに重ねてと、季節を跨いで活躍する一枚です。

左の袖口にワンポイント。

※インディゴ染めを使用しており、色落ち・色移りがあります。

※お手入れは単品での手洗いをおすすめしております。

(モデル身長165cm 着用サイズ2)

購入価格

31,900円

サイズ2

着丈102cm バスト104cm

肩幅38cm 裾巾68cm 袖丈54cm

商品の情報 商品のサイズ M ブランド パラスパレス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

PAL'LAS PALACE ムラ糸ダンガリーウイング衿コート サイズ2※裏地なし※ポケット 両サイドありショップにて購入短時間1度着用悩みましたが、インディゴ染めでエイジングを楽しみたい方もいらっしゃると思いますので、お洗濯はご購入者様でお願い致します(洋服の上から短時間着用)腕にシワあり(写真⑩)パラスパレスはサイズ3を買うことが多いですがこちらのコートはサイズ2でもややゆとりがありました私には着丈が長過ぎるので出品します写真①・②が実際のコートに近い雰囲気です軽く折り畳んでの発送ですご了承下さい商品説明より↓季節の変わり目に着やすいダンガリーのコート。ウールのニットにや薄手のシャツに重ねてと、季節を跨いで活躍する一枚です。左の袖口にワンポイント。※インディゴ染めを使用しており、色落ち・色移りがあります。※お手入れは単品での手洗いをおすすめしております。(モデル身長165cm 着用サイズ2)購入価格31,900円サイズ2着丈102cm バスト104cm 肩幅38cm 裾巾68cm 袖丈54cm

