★商品名★

即購入OKです。

匿名配送

送料込み

★商品情報★

[ レシーバー]

●無線通信フォーマット:ボス独自方式によるデジタル・オーディオ

●無線キャリア周波数:2.4GHz

●最大同時使用チャンネル数:14(使用場所の状況により変動)

●伝送範囲:見通し15m(使用場所の状況により変動)

●レイテンシー:2.3ms

●ダイナミック・レンジ:110dB 以上

●周波数特性:20Hz ~ 20kHz

●規定出力レベル:-10dBu

●出力インピーダンス:1k Ω

●インジケーター:POWER インジケーター(バッテリー・チェック兼用)RECEIVE インジケーター

●接続端子 出力端子:TRS 標準タイプ TRANSMITTER 端子:TRS 標準タイプ DC IN 5V 端子:USB マイクロB タイプ

●電源:充電式リチウムイオン電池(DC IN 5V 端子より取得)

●消費電流 ワイヤレス動作時:60mA 充電時:500mA

●電池の充電時間 レシーバーのみの充電:約3 時間 トランスミッターと同時充電:約4 時間

●電池による連続使用時間:約10 時間

●外形寸法:87(幅)× 25(奥行)× 38(高さ)mm

●質量:60g

●付属品:取扱説明書、「安全上のご注意」チラシ、トランスミッター、充電用マイクロUSB ケーブル(*1)、保証書、ローランド ユーザー登録カード

*1:充電には、市販のUSB AC アダプター(5V/0.5A 以上)が必要です。

[ トランスミッター(WL-T)]

●規定入力レベル:-10dBu(1M Ω)

●インジケーター:BATTERY

●接続端子 入力端子:TRS 標準タイプ DC IN 5V 端子:USB マイクロB タイプ

●電源:充電式リチウムイオン電池(DC IN 5V 端子より取得)

●消費電流:350mA

●電池の充電時間 トランスミッターのみの充電:約3 時間 レシーバーと同時充電:約4 時間

●連続使用時間:約12 時間

●外形寸法:87(幅)× 22(奥行)× 36(高さ)mm

●質量:43g

商品の情報 ブランド ボス 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド ボス 商品の状態 新品、未使用

