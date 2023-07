100％本物 PATRICK 限定完売品・新品 SULLY レインボー 38 スニーカー

パトリックの人気定番モデル「SULLY(シュリー)」の2016年のSSモデル、限定販売の完売品です。

なかなか入手できないものなのでファンの方にとってはプレミアものかと思います。

製造元:PATRICK(パトリック)

商品名:SULLY(シュリー)

サイズ:38(23.5相当の方に適当)

購入先:WASH(銀座ワシントン)都内店舗

状態 :新品・未使用(試し履きのみ)

製造国:日本

トリコロールのシューレース、レインボー色のスティッチの可愛さに一目惚れして購入しました。

普段のコーディネートに自然に溶け込むと思います。

なかなか履く機会がなく綺麗なうちにご愛用いただける方にと思い、出品いたします。

※サイズに関しての詳細なお問い合わせはご遠慮ください。23.5相当の方向けです。

※この商品はユニセックスでお使いいただけます。

カラー...ホワイト

スニーカー型...ローカット

履き口...紐

素材...フェイクレザー

柄・デザイン...無地

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド パトリック 商品の状態 新品、未使用

