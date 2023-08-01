専門店では 楽天イーグルス　西口直人　プロ初勝利記念グッズ 記念グッズ

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サインボール（ファウルボール）

西口直人選手プロ初勝利記念

レア★村上宗隆サイン色紙

直筆サイン入りフォトパネル

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タオル

【なっちゃん専用】Dena非売品グローブ ３個セットにて(希少品)



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タオル未開封

【希少】イチロー安打記録ボブルヘッド

パネルは購入した物が届いた際と今回の写真撮影のため開封

WBC パーカー 大谷 新品

どちらも暗所にて保管しておりました

【２点】Angelsスタジアム限定配布 大谷翔平 ボブルヘッド&保冷バッグ



清原 サインボール

自宅保管のため神経質な方のご購入はお控えください

実使用 BIG BOSS 新庄剛志 サンフランシスコジャイアンツ ユニフォーム



[美品]石井一久ドジャース時代直筆サインボール

野球チーム...東北楽天ゴールデンイーグルス

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

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