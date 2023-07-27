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大量入荷 リング バイカラートルマリン K18WG 7.8g 3.12ct リング

商品の説明

バイカラートルマリンのリングです。
リング　k18 プラチナ

Wish upon a star ピンキーリング　PG 3号
サイズ：13号
vancleefarpels ペルレ　YG スモール#53（13号）
トルマリンのサイズ：約10.0mm×7.3mm
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リング幅：約3.3mm～5.0mm
トルマリン　ダイヤ　リング　指輪　Pt900 プラチナ
刻印：K18WG、3.12
18金ホワイトゴールド　ダイヤモンドファショッンリング
重量：約7.8g
K18Pt900　珍しい顔モチーフ　ダイヤ　オニキスリング　12.5号
付属品：宝石総合科学研究所のソーティングメモ
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商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

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バイカラートルマリンのリングです。サイズ：13号トルマリンのサイズ：約10.0mm×7.3mmリング幅：約3.3mm～5.0mm刻印：K18WG、3.12重量：約7.8g付属品：宝石総合科学研究所のソーティングメモオレンジッシュピンクと淡いグリーンが混じりあったニュアンスカラーのトルマリンが儚げな印象のリングです。トルマリンはチップ(微細な欠け)が見受けられますが、照りの良いものが使われています。地金部分に薄いスレ傷は見受けられますが、概ね美品だと思います。画像のケースは他のリングのものなので、お付けできません。

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商品の状態やや傷や汚れあり

大量入荷 リング バイカラートルマリン K18WG 7.8g 3.12ct リング

23分钟前

大量入荷 リング バイカラートルマリン K18WG 7.8g 3.12ct リング

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