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バイカラートルマリンのリングです。
リング k18 プラチナ
Wish upon a star ピンキーリング PG 3号
サイズ：13号
vancleefarpels ペルレ YG スモール#53（13号）
トルマリンのサイズ：約10.0mm×7.3mm
ティファニー リング 1837 ナローリング ルべドメタル 3.8g 6.5号
リング幅：約3.3mm～5.0mm
トルマリン ダイヤ リング 指輪 Pt900 プラチナ
刻印：K18WG、3.12
18金ホワイトゴールド ダイヤモンドファショッンリング
重量：約7.8g
K18Pt900 珍しい顔モチーフ ダイヤ オニキスリング 12.5号
付属品：宝石総合科学研究所のソーティングメモ
新品 パパラチアサファイア ダイヤモンド リング 0.18ct Pt95
カルティエ エリプス ドゥ テット リング
オレンジッシュピンクと淡いグリーンが混じりあったニュアンスカラーのトルマリンが儚げな印象のリングです。
美品 ティファニー TIFFANY ナロー リング 指輪 大きめサイズ 21号
豪華◆ 極太 チェーンリング k18 レディース メンズ
トルマリンはチップ(微細な欠け)が見受けられますが、照りの良いものが使われています。
K18WG スモーキークォーツ シトリン リング
agete 2021年冬限定リングセット
地金部分に薄いスレ傷は見受けられますが、概ね美品だと思います。
ハウルの動く城 ハウルの指輪
美品 スタージュエリー 指輪
画像のケースは他のリングのものなので、お付けできません。
グッチ 指輪 ブランデッドレギュラー Gリング スターリングシルバー リング シ
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やや傷や汚れあり
Tiffany リング 8号 used 国内未入荷 限定
ツツミ ピンキーリング
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バイカラートルマリンのリングです。サイズ：13号トルマリンのサイズ：約10.0mm×7.3mmリング幅：約3.3mm～5.0mm刻印：K18WG、3.12重量：約7.8g付属品：宝石総合科学研究所のソーティングメモオレンジッシュピンクと淡いグリーンが混じりあったニュアンスカラーのトルマリンが儚げな印象のリングです。トルマリンはチップ(微細な欠け)が見受けられますが、照りの良いものが使われています。地金部分に薄いスレ傷は見受けられますが、概ね美品だと思います。画像のケースは他のリングのものなので、お付けできません。
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やや傷や汚れあり
大量入荷 リング バイカラートルマリン K18WG 7.8g 3.12ct リング
375
23分钟前
大量入荷 リング バイカラートルマリン K18WG 7.8g 3.12ct リング
¥
75,000
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リング バイカラートルマリン K18WG 7.8g 3.12ct
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大量入荷 リング バイカラートルマリン K18WG 7.8g 3.12ct リング
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