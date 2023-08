Atlantic STARS アトランティックスターズ

サイズ 38 japan size 24.0

素材 ナイロン、スウェード、ラバー

原産国 イタリア

カラー YELLOW

定価 税込 40700円

とても気に入り購入しましたが、子供がまだ小さいので汚れるのが気になり…出番がないので出品します。

2回外で履きました。左靴の内側つま先部分に少しスレがありますが、他は新品に近い状態です。

落ち着いたネイビーにラインがとても映えてかわいいです´◡`箱は捨ててしまいありません、すいません。

よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド アトランティックスターズ 商品の状態 未使用に近い

Atlantic STARS アトランティックスターズスニーカー レディースサイズ 38 japan size 24.0素材 ナイロン、スウェード、ラバー原産国 イタリアカラー YELLOW定価 税込 40700円とても気に入り購入しましたが、子供がまだ小さいので汚れるのが気になり…出番がないので出品します。2回外で履きました。左靴の内側つま先部分に少しスレがありますが、他は新品に近い状態です。落ち着いたネイビーにラインがとても映えてかわいいです´◡`箱は捨ててしまいありません、すいません。よろしくお願いします。

