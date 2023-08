試着程度で自宅保管していたものです。

どごかに引っかかったのか気づいたらボタンが取れかかってます。

他目立つ汚れありませんが

写真確認いただき

気になる方はご遠慮くださいm(_ _)m

サイズ1(M〜L相当)

着丈約124センチ

身幅約79センチ

裄丈約75センチ

自己採寸ですので

多少の誤差ご了承くださいm(_ _)m

色は黒

ストレッチ性ないですが

ゆったりオーバーサイズです☆

若干透け感あります。

ラミー100%

折りたたんでの発送です。

UP写真画像が全てですので

ネット検索した商品と異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。

例えば…

ネット検索すると紐が付いてるとか

プリントや柄が若干違う

タグの色が違うなどなど…

SHOP内商品は

インポート・セレクトショップ・新宿百貨店・古着屋で購入したものです。

(正規店・直営店・海外セレクト)

都度まとめて購入しているので購入時期は覚えてないです…すみません…

他にも

#ロンハーマン

#シェルショア

#エイチ

#ロク

#ジャーナルスタンダード

#ユナイテッドアローズ

#トゥモローランド

などで購入したものなどありますので

ぜひSHOP内ご覧ください!!

クローゼットに眠っていたものばかりで

試着程度の美品が多いです☆

数点をおまとめ購入いただく場合コメントくださいm(_ _)m

プロフィール本文にあります通り

メルカリの規約にのっとり専用・お取り置きはしていません。

こちらの提示金額即決の方優先(値下げした時も同様)

他の方とのやり取り最中でも購入して頂いた方が優先です。

ご了承くださいm(_ _)m

☆プロフィール本文ご覧いただき

ご購入お願いしますm(_ _)m

単品でのお値下げできませんので

お値引きコメントご遠慮くださいm(_ _)m

どちら様もぜひぜひ

気持ちの良いお取引よろしくお願いします(*^^*)

#ハバーサック

#haversack

#HAVERSACK

#ロングワンピース

#マキシワンピ

#ワンピース

#マキシワンピース

#ノーカラーワンピース

#リネンワンピース

#ラミー100%

#ラミー素材

#セレクトショップ

#インポートショップ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ハバーサック 商品の状態 未使用に近い

試着程度で自宅保管していたものです。どごかに引っかかったのか気づいたらボタンが取れかかってます。他目立つ汚れありませんが写真確認いただき気になる方はご遠慮くださいm(_ _)mサイズ1(M〜L相当)着丈約124センチ身幅約79センチ裄丈約75センチ自己採寸ですので多少の誤差ご了承くださいm(_ _)m色は黒ストレッチ性ないですがゆったりオーバーサイズです☆若干透け感あります。ラミー100%折りたたんでの発送です。UP写真画像が全てですのでネット検索した商品と異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。例えば…ネット検索すると紐が付いてるとかプリントや柄が若干違うタグの色が違うなどなど…SHOP内商品はインポート・セレクトショップ・新宿百貨店・古着屋で購入したものです。(正規店・直営店・海外セレクト)都度まとめて購入しているので購入時期は覚えてないです…すみません…他にも#ロンハーマン#シェルショア#エイチ#ロク#ジャーナルスタンダード#ユナイテッドアローズ#トゥモローランドなどで購入したものなどありますのでぜひSHOP内ご覧ください!!クローゼットに眠っていたものばかりで試着程度の美品が多いです☆数点をおまとめ購入いただく場合コメントくださいm(_ _)mプロフィール本文にあります通りメルカリの規約にのっとり専用・お取り置きはしていません。こちらの提示金額即決の方優先(値下げした時も同様)他の方とのやり取り最中でも購入して頂いた方が優先です。ご了承くださいm(_ _)m☆プロフィール本文ご覧いただき ご購入お願いしますm(_ _)m 単品でのお値下げできませんので お値引きコメントご遠慮くださいm(_ _)mどちら様もぜひぜひ気持ちの良いお取引よろしくお願いします(*^^*)#ハバーサック#haversack#HAVERSACK#ロングワンピース#マキシワンピ#ワンピース#マキシワンピース#ノーカラーワンピース#リネンワンピース#ラミー100%#ラミー素材#セレクトショップ#インポートショップ

