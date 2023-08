●初回生産限定盤

Snow Man アジアツアー2D.2D.初回盤BluRay

●FC限定直筆サイン入りポスター付属※画像6-8参照

●2Blu-ray+PHOTOBOOK

●付属品完備

■商品状態

・1度再生したのみ

・付属品、ポスター未使用

・外袋付属

※付属品は撮影以外、触っていません。

大切に保管していましたので質感含めて大変美品だと思いますが画像判断にてお願い致します。

FCから送られてきたダンボールにて発送します。

※画像10参照

BiSH

BiSH THE NUDE

アイナ・ジ・エンド

直筆サイン

美品 アイナ・ジ・エンド 帰巣本能 FC限定直筆サイン入りポスター付き

ポスター

Blu-ray

ブルーレイ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

●初回生産限定盤●FC限定直筆サイン入りポスター付属※画像6-8参照●2Blu-ray+PHOTOBOOK●付属品完備■商品状態・1度再生したのみ・付属品、ポスター未使用・外袋付属※付属品は撮影以外、触っていません。大切に保管していましたので質感含めて大変美品だと思いますが画像判断にてお願い致します。FCから送られてきたダンボールにて発送します。※画像10参照BiSHアイナ・ジ・エンド直筆サインポスターBlu-rayブルーレイ

