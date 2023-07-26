【2022正規激安】 天皇陛下御在位60周年記念1万円銀貨　昭和61年発行プルーフ貨幣硬貨 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

☆天皇陛下御在位60周年記念1万円銀貨

【147.58g】咸豐重寶 一百 収蔵品 中国古銭

昭和61発行プルーフ貨幣硬貨

天皇陛下御在位60年記念 10万円金貨 1万円銀貨



明治６年 二銭銅貨 特年美品

品位 純銀

貿易銀 明治8年 2.5mm 一圓銀貨 1円銀貨 古銭

直径: 35mm

香港 ミレニアムイヤー 金貨 龍柄 限定 10000枚

量目: 20g

西ドイツ連邦 フンボルト兄弟 ５マルクプルーフ記念銀貨 １９６７



稲穂100円銀貨

○ブリスターパックに多少スリ傷がございます。

コレクション 新品 未使用 令和 元年 1年 プルーフ 貨幣セット 貨幣



100兆ジンバブエドル 未使用品1枚 と100億ジンバブエドル1枚

○ネコポスにて発送致します。

光緒元寳 廣東省造 庫平一銭四分四釐



竜50銭銀貨 明治33.34.35.36年銘

○即購入可能です。宜しくお願いします。

2020年 フィジー コカ・コーラ 公式ボトルキャップ型 1ドル 銀貨（日本版）



天皇陛下御即位60年記念硬貨 皇太子御成婚記念硬貨

分類...銀貨

中国古銭銀錠 清時 雲南省造 希少 公博 GBCA鑑定済みMS60+本物保証

タイプ...プルーフ硬貨

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

☆天皇陛下御在位60周年記念1万円銀貨昭和61発行プルーフ貨幣硬貨品位 純銀直径: 35mm量目: 20g○ブリスターパックに多少スリ傷がございます。○ネコポスにて発送致します。○即購入可能です。宜しくお願いします。分類...銀貨タイプ...プルーフ硬貨

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

1953戴冠記念 イギリスフランクリンミント 銀製メダル外国古銭、銀貨 1873年メキシコ古銭、銀貨 本物保証【記念硬貨 造幣局】長野オリンピック記念貨幣発行記念メダル