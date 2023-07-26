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【2022正規激安】 天皇陛下御在位60周年記念1万円銀貨　昭和61年発行プルーフ貨幣硬貨 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

商品の説明

☆天皇陛下御在位60周年記念1万円銀貨
【147.58g】咸豐重寶 一百 収蔵品 中国古銭
昭和61発行プルーフ貨幣硬貨
天皇陛下御在位60年記念　10万円金貨 1万円銀貨

明治６年　二銭銅貨　特年美品
品位　純銀
貿易銀 明治8年 2.5mm 一圓銀貨 1円銀貨 古銭
直径: 35mm
香港　ミレニアムイヤー　金貨　　龍柄 限定 10000枚
量目: 20g
西ドイツ連邦　フンボルト兄弟　５マルクプルーフ記念銀貨 １９６７

稲穂100円銀貨
○ブリスターパックに多少スリ傷がございます。
コレクション　新品　未使用　令和　元年　1年　プルーフ　貨幣セット　貨幣

100兆ジンバブエドル　未使用品1枚　と100億ジンバブエドル1枚
○ネコポスにて発送致します。
光緒元寳　廣東省造　庫平一銭四分四釐

竜50銭銀貨 明治33.34.35.36年銘
○即購入可能です。宜しくお願いします。
2020年 フィジー コカ・コーラ 公式ボトルキャップ型 1ドル 銀貨（日本版）

天皇陛下御即位60年記念硬貨　皇太子御成婚記念硬貨
分類...銀貨
中国古銭銀錠　清時　雲南省造 希少 公博 GBCA鑑定済みMS60+本物保証
タイプ...プルーフ硬貨

1953戴冠記念 イギリス

商品の情報

商品の状態未使用に近い

フランクリンミント 銀製メダル

外国古銭、銀貨　1873年メキシコ古銭、銀貨　本物保証

【記念硬貨　造幣局】長野オリンピック記念貨幣発行記念メダル
☆天皇陛下御在位60周年記念1万円銀貨昭和61発行プルーフ貨幣硬貨品位　純銀直径: 35mm量目: 20g○ブリスターパックに多少スリ傷がございます。○ネコポスにて発送致します。○即購入可能です。宜しくお願いします。分類...銀貨タイプ...プルーフ硬貨

商品の情報

商品の状態未使用に近い

【2022正規激安】 天皇陛下御在位60周年記念1万円銀貨　昭和61年発行プルーフ貨幣硬貨 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

55分钟前

【2022正規激安】 天皇陛下御在位60周年記念1万円銀貨　昭和61年発行プルーフ貨幣硬貨 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

¥11,600 ¥9,860

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天皇陛下御在位60周年記念１万円銀貨 昭和61年発行 プルーフ貨幣硬貨

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