【2022正規激安】 天皇陛下御在位60周年記念1万円銀貨　昭和61年発行プルーフ貨幣硬貨 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

☆天皇陛下御在位60周年記念1万円銀貨
【147.58g】咸豐重寶 一百 収蔵品 中国古銭
昭和61発行プルーフ貨幣硬貨
天皇陛下御在位60年記念 10万円金貨 1万円銀貨
明治６年 二銭銅貨 特年美品
品位 純銀
貿易銀 明治8年 2.5mm 一圓銀貨 1円銀貨 古銭
直径: 35mm
香港 ミレニアムイヤー 金貨 龍柄 限定 10000枚
量目: 20g
西ドイツ連邦 フンボルト兄弟 ５マルクプルーフ記念銀貨 １９６７
稲穂100円銀貨
○ブリスターパックに多少スリ傷がございます。
コレクション 新品 未使用 令和 元年 1年 プルーフ 貨幣セット 貨幣
100兆ジンバブエドル 未使用品1枚 と100億ジンバブエドル1枚
○ネコポスにて発送致します。
光緒元寳 廣東省造 庫平一銭四分四釐
竜50銭銀貨 明治33.34.35.36年銘
○即購入可能です。宜しくお願いします。
2020年 フィジー コカ・コーラ 公式ボトルキャップ型 1ドル 銀貨（日本版）
天皇陛下御即位60年記念硬貨 皇太子御成婚記念硬貨
分類...銀貨
中国古銭銀錠 清時 雲南省造 希少 公博 GBCA鑑定済みMS60+本物保証
タイプ...プルーフ硬貨
1953戴冠記念 イギリス
フランクリンミント 銀製メダル
外国古銭、銀貨 1873年メキシコ古銭、銀貨 本物保証
【記念硬貨 造幣局】長野オリンピック記念貨幣発行記念メダル
☆天皇陛下御在位60周年記念1万円銀貨昭和61発行プルーフ貨幣硬貨品位 純銀直径: 35mm量目: 20g○ブリスターパックに多少スリ傷がございます。○ネコポスにて発送致します。○即購入可能です。宜しくお願いします。分類...銀貨タイプ...プルーフ硬貨