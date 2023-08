大割引 ステューシー⭐XLサイズ⭐ZIP BASIC STUSSY⭐スウェットパーカー パーカー

即購入OKです!!

新品 レイカーズ ウィンドブレーカー (XL)

22時までのご注文で当日発送致します!!

新品、未使用!!

☆正規品保証☆

商品は確実に正規品です。万が一、届いた商品が偽物やコピー商品でしたら返品・返金対応致します!

様々な種類のSTUSSY出品中です!

⬇️⬇️⬇️

#品質保証STUSSY

型式 1974762

商品名:BASIC STUUSY ZIP FOOD

(ベイシック ステューシー ジップ フード)

STUSSY (ステューシー)

日本では、売り切れ続出

カラー:ブラック

素材:コットン80% ポリエステル20%

サイズ:XLサイズ

【サイズ一覧】

S 身幅53cm 着丈70cm 袖丈64cm

M 身幅56cm 着丈72cm 袖丈68cm

L 身幅59cm 着丈75cm 袖丈72cm

XL 身幅62cm 着丈77cm 袖丈73cm

■ ユニセックスアイテム

ペアやカップルコーデのお揃いにも最適で、

クリスマスプレゼントにもオススメです!

STUSSY stussy Stussy ステューシー

カラー...ブラック

袖丈...長袖

タイプ...ジップアップ

ポケット...あり

季節感...春, 秋, 冬

150

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ステューシー 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ステューシー 商品の状態 新品、未使用

