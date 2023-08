売れ筋ランキングも掲載中！ Nike Dunk low SE WMNS Noble Green スニーカー

Nike Dunk low SE WMNS Noble Green

10回程使用しました。

多少のしわや汚れがあります。

パーでは満足できないプレーヤーのためのシューズ。 ダンク LOWは、伝統的なアレンジを施し、練習場からインコースまで、ホールインワンよりもスコアに貢献します。 ゴルフをイメージしたレトロなグラフィックでゲームへの情熱を表現。レトロなパンチの効いた色の組み合わせでデザインしています。 さらに、豊富な素材を組み合わせ、クラブハウスのような贅沢感を演出。一歩踏み出す度にパワフルなフォロースルーのような力強さをもたらします。

特長

レザーが時間の経過とともに柔らかく完璧な履き心地を提供し、スエードのスウッシュが質感をプラス。

フォームミッドソールが、軽くて反発力に優れたクッショニングをプラス。

ラバー製のアウトソールには、定番のバスケットボール用ピボットサークルを配置。伝統のスタイルを守りながら、耐久性とトラクションを強化しました。

ローカットでパッド入りの履き口が、洗練されたスタイルと抜群の履き心地を両立。

商品の詳細

つま先部分に通気孔を配置

表示カラー: セイル/オプティイエロー/ピカンテレッド/ノーブルグリーン

スタイル: FD0350-133

原産地: ベトナム

ナイキ ダンク

バスケットボールからスケートボードまで、絶大な影響力を発揮し続けてきたナイキ ダンク。 1985年にバスケットボールシューズとして登場しましたが、路面をしっかりグリップするフラットなソールがスケートボーダーたちにも注目されました。 優れたシューズの機能はもちろん、サブカルチャーの世界で求められる独創性も備えていたダンク。数十年間にわたって無数のカラーで発売され、今でも世界中のスケーターたちを魅了し続けています。

◯中古品になります。神経質な方はお控え下さい。

◯自宅保管品になります。多少のホコリの付着や、汚れ等許せない方はお控え下さい。

◯素人保管のため見落としがある場合があります。神経質な方はご遠慮ください。

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

