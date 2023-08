【概要/状態】

ORIENT STAR オリエントスター アバンギャルドスケルトン RK-AV0A02S OM7 新品 箱 保証/説明書

未使用品ですが、長らくコレクションケースに保管していたため、本体に微細な汚れやスレ傷等ありますが、使用感もなく綺麗な状態です。

【スペック】

・管理番号 OM9

・駆動方式:機械式

・キャリバー:F6F44

・精度:日差+25秒~-15秒

・駆動時間:50時間以上

・ケース材質:ステンレススチール

・ガラス材質(表):両球面サファイアクリスタル(ARコーティング)

・ガラス材質(裏):無機ガラス

・ルミナスライト:あり

・バンド材質:ステンレススチール(SUS316L)

・バンドカラー:シルバー

・バンド幅:20mm

・中留:プッシュ三つ折式

・重さ:151g

・縦径:48.3mm

・横径:41.0mm

・厚み:13.6mm

・防水:日常生活用強化防水(10気圧)

・耐磁:1種

・その他特徴:自動巻(手巻付)、パワーリザーブ表示機能、シースルーバック、24石、秒針停止装置付き

【付属品】

保証書(未記入)

取扱説明書

純正オリジナルボックス

【その他】

※発送する際には、緩衝材で本体を包み、箱内は緩衝材で保護し、再生箱で発送致します。

※日中は仕事をしており、発送に若干の遅れがあるかもしれません。ご了承下さい。

※お手元に届いてからの苦情には対応いたしかねます。

※到着後のトラブル回避の為、完品をお求めの方や神経質な方はご遠慮下さい。

※即購入可能です。ご検討下さい。

商品の情報 ブランド オリエントスター 商品の状態 新品、未使用

