【値下げ】 DB×FS-04"Android17&18"Tee white(XL) Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

DB×FS-04"Android17&18"Tee

white(XL)

DRAGONBALL×F-LAGSTUF-F/ドラゴンボール×フラグスタフ

ドラゴンボール DRAGON BALL

人造人間17号 18号

寸法(cm)

バスト118

着丈79.5

肩幅56.5

袖丈22

新品ですがあくまで自宅保管品となります。

流通段階での初期傷など含めご了承下さい。

自宅に猫がいるため、アレルギーの方ご注意ください。

※他でも出品しておりますので、キャンセルの場合がございます。ご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド フラグスタフ 商品の状態 新品、未使用

