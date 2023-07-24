【値下げ】 DB×FS-04"Android17&18"Tee white(XL) Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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寸法(cm)
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新品ですがあくまで自宅保管品となります。
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流通段階での初期傷など含めご了承下さい。
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自宅に猫がいるため、アレルギーの方ご注意ください。
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※他でも出品しておりますので、キャンセルの場合がございます。ご了承ください。
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商品の情報
|商品のサイズ
|XL(LL)
|ブランド
|フラグスタフ
|商品の状態
|新品、未使用
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DB×FS-04"Android17&18"Teewhite(XL)DRAGONBALL×F-LAGSTUF-F/ドラゴンボール×フラグスタフドラゴンボール DRAGON BALL人造人間17号 18号寸法(cm)バスト118着丈79.5肩幅56.5袖丈22新品ですがあくまで自宅保管品となります。流通段階での初期傷など含めご了承下さい。自宅に猫がいるため、アレルギーの方ご注意ください。※他でも出品しておりますので、キャンセルの場合がございます。ご了承ください。
商品の情報
|商品のサイズ
|XL(LL)
|ブランド
|フラグスタフ
|商品の状態
|新品、未使用