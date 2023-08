ONE PIECE ナミR パラレル オマケカード付き

大切に保管しておりましたが、整理の為に出品致します。

状態に関しまして、画像にてご確認いただけると思いますが、欠け等なく全体的に綺麗な状態で鑑賞用にとても向いております。

個人の主観にはなりますが、完美品と言っても過言ではない程に綺麗な状態となります。

初期傷等が気になる方や状態にシビアな方はご購入をお控え下さい。

2重スリーブとマグネットローダーに入れて発送致します。

オマケカード

海賊狩りのゾロ ✖︎2 +サンジ ブラック (現物)

Rヤマト ワノ国

SR モンキー・D・ルフィ 超新星/麦わらの一味

R モンキー・D・ルフィ FILM/超新星/麦わらの一味

状態に関しましては、トラブル防止の為、一律プレイ用で宜しくお願い致します。

神経質な方や完璧を求める方はご遠慮下さい。

購入意思のない、いいね必要ありません。

プロフィールを閲読されてない方が一定数居る為、閲読されてないと認識した場合は即ブロック致しますのでご了承下さい。

通常/パラレル···パラレルイラスト

レアリティ···R

ボックス パック シングル···シングル

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

