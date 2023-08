【DSQUARED2 ディースクエアード】メンズ 長袖シャツ クレリックシャツ トップス ストライプ柄 保存箱 青×緑×白×黒 サイズ50【訳あり】

ウェールズボナー スプリング サマー クロップドジップシャツ ダメージ加工 M



【極美品】イッセイミヤケ スタッズフェイクスウェードウエスタンシャツ M 茶色

※新品未使用品ではありますが、襟と袖部分に僅かですが経年保存の黄ばみがあリますので、お手元に届きましたらクリーニングが必要です。

プラダ prada 13ss バイカラー シャツ archives



【2023年モデル】アークテリクス スカイラインシャツ メンズM



snow peak タキビロングシャツ

●サイズ(平置き)

Hale Hawaii 50s ビンテージアロハシャツ



Needles ニードルス レーヨン

⏺️商品タグ表記 50

COMOLI バンドカラーシャツ



M ロングスリーブ シャツ しっぽ パターン グラニフ ポケモンセンター

肩幅:約48cm

Marvine Pontiak Shirt Makers ギンガムチェックシャツ

身幅:約53cm

AURALEE オーラリー ハーフスリーブビッグシャツ

丈:約80cm

90's ラルフローレン caldwell オープンカラー ティファニーブルー

袖丈:約70cm

稀少デザイン 戦闘機プリント RRL ダブルアールエル 半袖 シャンブレーシャツ



テンダーロイン ポーリングシャツ

※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

【古着】US NAVY 40年代 シャンブレーシャツ マチ付き リプロダクト



正規品 ワコマリア 薔薇 アロハシャツ M コムドットやまと

<コンディション> S

aimeleondore bowling shirt



blurhms ROOTSTOCK Selvage Chambray USN S



希少【vivienne westwood man】オーブ刺繍/チェック/シャツ

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

80s Giorgio Armani vtg rayon shirt

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

マイケルジャクソン × ヒステリックグラマー 半袖シャツ

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

美品 80s ヴェルサーチ イタリア製 ウイングカラー ドレスシャツ 白

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

FAT!オンブレシャツ!良好品!

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能

アロハブロッサム ビーナス 38Aloha Blossom / VENUS



Aloha Blossom サイズ38 アロハシャツ アロハブロッサム ネイビー



【sakura様】ザトリートドレッシング 新郎4点セット

コメント無しで即購入OK‼️です。

Frank&Eileen STONE WASHED デニムシャツ



【正規品】supreme シュプリーム 開襟シャツ アロハシャツ



完売品 HUF 星座柄 開襟シャツ 総柄 ハフ 全面プリント レーヨン100%

新品未使用品ではありますが、1度は人の手に渡っている新古品ですので、細かい部分が気になる方はご遠慮ください^_^

ブルックスブラザーズ 6ボタン シャツ ストライプ 米国製 アメリカ製



CASEY CASEY(ケイシーケイシー)ストライプシャツ

縫製の細かい作りが甘いものや生地を織る際の糸の継ぎ目や多少のほつれなどはあります。

【レア】GUCCI グッチ カメレオンシャツ 40



MAATEE&SONS Ex. H WOOL WORK SHIRTS

※取引時の注意点として古着にご理解のある方のみ購入の程宜しくお願い致します。

ワコマリア PAISLEY ペイズリーアロハ 50'sシャツ



golf wang PAISLEY BUTTON UP

※お写真に写っているものが全てとなります。

unused アンユーズド 薔薇 オープンカラーシャツ



新品 Vivienne Westwood MEN シャツ

状態に関しましては画像にてご確認の上、ご判断をお願いしますm(_ _)m

our legacy borrowed shirts シャツ



SUNSURF サンサーフ 東洋 ハワイアン アロハシャツ 39015 M

used商品ですので、ご理解ない方はご遠慮下さいm(_ _)m

並行輸入品wackomaria ワコマリア アロハ シャツ ブラック トラL



wtaps 23ss WCPO LS COTTON DENIM

自宅保管でコンパクトに折りたたみ梱包しますので、畳ジワ等ご了承ください。

ラルフローレン リペア デニムシャツ RRL ダブルアールエル



Iroquois 21AW NASHVILLE SKYLINE SH

使用感、劣化の状態の判断には個人差がありますので、あくまでも中古品との認識の上、細かな傷や汚れ等お気にされる方はご購入をお控え下さい。

RHC ロンハーマン THE NORTH FACE PURPLE LABEL



GREG LAUREN BOXY STUDIO SHIRT ARMY BAKER

写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承下さい。

22ss supreme corduroy shirt Black



Needles 20ss シャツ

商品の状態は出品前にしっかりと検品しておりますが、見落としなどの可能性もございます。

Porter Classic Film Noir Alohaポータークラシック

自宅保管の中古品となりますので、ご理解頂ける方にお願い致します。

amber シャツジャケット



LEMAIRE 19ss チェックロングシャツ 48 ポルトガル製 黒 茶

販売も購入も迅速で丁寧で安心のできるお取り引きを心掛けています。

Porter Classic ポータークラシック ロールアップシャツ ホワイト

ただ、いつでもコメントなどを確認できる環境下になく、すぐに返信出来ないこともありますので、その点はご了承下さい。

激レア 90'S ボーリングシャツ ヴィンテージ



お問い合わせ様専用

ご購入頂く際は、プロフィールも必ずお読み下さい♪

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ディースクエアード 商品の状態 新品、未使用

【DSQUARED2 ディースクエアード】メンズ 長袖シャツ クレリックシャツ トップス ストライプ柄 保存箱 青×緑×白×黒 サイズ50【訳あり】※新品未使用品ではありますが、襟と袖部分に僅かですが経年保存の黄ばみがあリますので、お手元に届きましたらクリーニングが必要です。●サイズ(平置き)⏺️商品タグ表記 50肩幅:約48cm身幅:約53cm丈:約80cm袖丈:約70cm※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。 <コンディション> S【S】ほぼ新品。美USEDの商品 【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない 【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能コメント無しで即購入OK‼️です。新品未使用品ではありますが、1度は人の手に渡っている新古品ですので、細かい部分が気になる方はご遠慮ください^_^縫製の細かい作りが甘いものや生地を織る際の糸の継ぎ目や多少のほつれなどはあります。 ※取引時の注意点として古着にご理解のある方のみ購入の程宜しくお願い致します。※お写真に写っているものが全てとなります。状態に関しましては画像にてご確認の上、ご判断をお願いしますm(_ _)mused商品ですので、ご理解ない方はご遠慮下さいm(_ _)m自宅保管でコンパクトに折りたたみ梱包しますので、畳ジワ等ご了承ください。使用感、劣化の状態の判断には個人差がありますので、あくまでも中古品との認識の上、細かな傷や汚れ等お気にされる方はご購入をお控え下さい。写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承下さい。商品の状態は出品前にしっかりと検品しておりますが、見落としなどの可能性もございます。自宅保管の中古品となりますので、ご理解頂ける方にお願い致します。販売も購入も迅速で丁寧で安心のできるお取り引きを心掛けています。ただ、いつでもコメントなどを確認できる環境下になく、すぐに返信出来ないこともありますので、その点はご了承下さい。ご購入頂く際は、プロフィールも必ずお読み下さい♪

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ディースクエアード 商品の状態 新品、未使用

standard california supima oxford b.dバーバリー チェック シャツ 半袖 メンズ【完全同型】激レア 菅田将暉着用 oakley 00s ベージュ ポロシャツwacko maria tim lehi ワコマリア アロハシャツ 虎ワコマリア 舐達麻 XL美品 グラフペーパー コーデュロイシャツ2023購入品 グラフペーパー ノーカラーOXシャツ グレー 着用5回irenisa FRAP POCKET SHIRT サイズ3【入手困難!!】シュプリーム ✈︎モハメドアリ フルジップ プリント 半袖シャツjcrew オープンカラー AH ssz ポロ ラルフ xl 巨人タグ