25体セット 僕のヒーローアカデミア THE EVIL VILLAINS vol.6 トガヒミコ フィギュア 新品未開封

ご覧頂きありがとうございます。

全てオンラインクレーンゲームで獲得したプライズ景品です。

ゲームセンター獲得品よりは比較的状態が良い物が多いかと思いますが、一部凹み等ある場合がございます。

プライズ景品という点にご理解の上ご購入お願い致します。

煙草は吸いませんしペットもいませんのでご安心下さい。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

