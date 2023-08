チャックテイラー

w nike shox tl nova ナイキ ショックス 24.5㎝

サイズ 26.5cm /US 8

PUMA ×#FR2梅×atmos pink エフアールツー アトモスピンク

151228C WILD DOVE/Blue

ストラップ付きlaurenスニーカー 箱あります



CHANEL シャネルマトラッセココマークレザーハイカットスニーカー

パッと見はグレーな感じです

美品 CHANELシャネル シャネルマーク スニーカー 39

ブラックメインで履いている為、

ニューバランス New Balance 990v5 W990GL5 24.5

履く機会がないので出品します

新品・未使用 マイケルコース エクストリーム ピンク系



NIKE AIR FORCE 1 LOW 24cm 赤 えんじ ボールド

状態はとても綺麗です

MANA ダットスニーカー

割等もなく、踵のすり減りも少ない

★新品★Rockport (ロックポート) レディース スニーカー

内側の損傷もなく良い状態だと思います

限定1足23.5㎝NIKE AIRFORCE1ナイキエアフォース1ペイズリー



W Nike Dunk Low Brown Sail 26.5

箱不要な方は多少の値下げ承ります

守沢千秋 モデル 流星隊 スニーカー 靴 あんさんぶるスターズ!



ニューバランス にゅ〜ず comBRANDALISED

あくまで主観での判断なので

【新品】NIKE AirForce1 Low PIXEL SE

見落としなどあるかもしれませんがご了承ください

NIKE ウィメンズ エア フォース1 LXX バケッタ タン 25cm



23.0㎝ ナイキ ウィメンズ エアジョーダン1 ロー リバース アイスブルー

追加での写真、質問などあればコメントください

adidas ADIMATIC GY2091



新品・未使用 PATRICKパトリック アイムドラえもん シルバー23.5㎝

#コンバース

リーボック nanox1 elly着用

#チャックテイラー

ナイキ NIKE BLAZER LOW '77 JUMBO ブレーザー ジャンボ

#CT70

23 新品 NEW BALANCE ニューバランス MR530 MR530VS

#オールスター

マルニ シューズ 靴 ハイカット スニーカー ネオプレン マルチカラー

#conterse

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド コンバース 商品の状態 目立った傷や汚れなし

