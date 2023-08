■ブランド

■説明

人気のマークアンドロナのセーターです。

木村拓哉さんがアンバサダーを務められており

今とても注目されているブランドになります。

全体はスウェット素材で構成され

サイドラインのキルティング

その中のMARK&LONAの刺繍

左上のスカルロゴ等

全てにおいて完成度の高い逸品です。

肌触りのとても良い素材感ですので快適に着用いただけます。

■サイズ L

ウエスト38〜44センチ

股上33センチ

股下80センチ

わたり28センチ

裾幅23.5センチ

素人採寸をお許しください。

■素材

コットン

■状態

多少の使用感のみで目立つ汚れ、傷なくこれからも長くご愛用頂けると思います。 素人の検品、USEDであることをご理解のほどよろしくお願いします。

■特徴

カラー···グレー

袖丈···長袖

柄・デザイン···(ロゴなど)

季節感···春、秋、冬

他にも関連商品を出品しておりますので、よろしければご覧ください。

#クロース出品一覧

カラー···ブラック

種類···パンツ

サイズ···L

丈···長ズボン

商品の情報 ブランド マークアンドロナ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド マークアンドロナ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

