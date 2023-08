***************

リーバイス501・66前期モデル 73〜76年製造

リーバイスのシルバータブのバギーパンツです。

――――生地―――――――――

しっとり感のあるコットンです。

――――-形状―――――――-

テーパードの形状です。

ーーー色――――――――

色は淡いブルー

――――状態――――――――

ポケット部分に擦れがございますが、

雰囲気があってとても良いと思います。

その他は良いコンディションかと思います。

洗濯は、手洗いで行なってます。

あくまで古着なので、完璧な品をお探しの神経質な方は購入を控えて頂くようお願い致します。

※表記サイズだけでなく、実寸サイズもご確認ください。

表記サイズ 34×30

L30インチとなっておりますが、L26インチ程度です。

生産国. メキシコ

素材:コットン

(実寸サイズ)

股上: 30cm

股下: 67.5cm

ウエスト : 45.5cm(×2)

もも : 33cm

裾幅 : 25cm

※平置き、素人採寸になります。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

