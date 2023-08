DENHAM(デンハム)の 790本限定【MADE IN JAPAN DENIM】 CROSSBACK MIJ10V です。

定価 ¥47,300(税込)

シリアルナンバー有り。

【MADE IN JAPAN DENIM】

デンハムの最高峰デニムである“MADE IN JAPAN”コレクション。

ヒップとふとももにゆとりをもたせた、キャロットテーパードラインの「CROSSBACK」。ポケットのボタン使いや、バックスタイルのクロスディテールが目をひくポイント。シザーロゴ入りのレザーパッチには、レッドカラーが用いられています。

日本製の12ozコットン100%のノンウォッシュデニム生地。

穿き込むことで自分だけのオリジナルなエイジングをお楽しみください。

また各所ディティールにレッドカラーのパーツ、ウェストには日本製の証しであるヌメ革のレザーパッチを取り付けるなど、まさに「MADE IN JAPAN DENIM」と呼ぶにふさわしいスペシャルな1本となっています。

着用回数も少なく、目立つ傷や汚れも無く美品だと思います。

アタリも出ていないので、じっくり育てていただけます。

*中古品になりますので、ご理解のある方のみご購入下さい。

◇素材 綿 100%

◇サイズ W34 L32

◇ウエスト 92

◇股上 27

◇股下 74.5

◇渡り幅 32

◇裾幅 19

◇生産国 日本

*裾はチェーンステッチです。

*素人採寸ですので、誤差はお許し下さい。

*ご検討よろしくお願い致します。

CROSSBACK MIJSHIMOJIV W28



BARNEYS NEW YORK バーニーズニューヨーク / TOMMOROWLAND トゥモローランド / BEAMS ビームス / United Arrows ユナイテッドアローズ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド デンハム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

