注目ショップ 90s NIKE 中綿 ナイロンジャケット ナイロンジャケット

Supremeでもサンプリングされた、90sのナイキ製中綿入りナイロンスポーツジャケットです。

MADE IN USA。

サイズL。(着丈69、身幅67)

この年代のものにしてはかなり状態が良いと思います。不足しがちなフードもあり、サイズもLで探されている方は多いのではないでしょうか。

よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

