お礼や感謝伝えるプチギフト 超入手困難‼️【廃盤】 「上海華夏民族楽団/漢方癒音「気功」」 CD ミュージック

超希少‼️激レア‼️超入手困難‼️

超入手困難‼️【廃盤】 「上海華夏民族楽団/漢方癒音「気功」」 CD

新品、シュリンク未開封‼️

【廃盤】

「上海華夏民族楽団/漢方癒音「気功」」

東洋医学の健康法として近年特に注目されている気功。本CDは、少林寺僧侶集団が気功鍛錬のために一指禅気功で用いた、李培海気功大師の指導による音楽集で、癒しや精神安定効果は抜群だ。

※※レンタル落ちでは御座いません※※

新品、シュリンク未開封です‼️

現在、廃盤、絶版の為、希少な商品です‼️

amazonで、中古でもプレミアがついており、約20000円ぐらいします‼️

新品はどこにも取り扱いが無い為、かなり入手困難となっております‼️

探していた方、興味がある方はいかがでしょうか?

早い者勝ちです(^^)v

※単品での値下げ交渉不可です※

※※再出品を控える為に、値下げ、値上げの繰り返しがあります。いいねして下さってる方には通知が行ってしまいますが、通知の価格では無く、今現在提示されている価格での購入をよろしくお願いいたします※※

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

