ご覧いただきありがとうございます。

【更に値下げ!】Air Jordan 1 Mid Wear Away 26.0

NIKE ゴーフライイーズ 25cmです。

Nike Air Jordan 1 High OG Chicago 28.5cm



ダンク ハイ プロ グリーン nike NIKE ナイキ

サイズが合わなかった為、出品します。

※30日まで限定価格!美品!【NIKE AIR JORDAN1】28.5cm

※少し大きめのサイズを買い直しました。

NIKE カイリー8 インフィニティ マザーネイチャーアンドファザータイム



アディダス キャンパス × Kasina × キム・ジョンギ

ゴーフライイーズはかかとを踏む事で屈まずに

◆◆未使用22AW アレキサンダーマックイーン 25.5〜26.0 スニーカー

靴を脱ぐ事ができる新しいタイプのスニーカーです。

美品!靴クリーニング済み!GUCCI スニーカー メンズ 27

赤ちゃんを抱いてお出かけされる主婦の方

nike dunk low パンダ

(両手があかない状態で脱ぎ履きする方)や

メンズ☆JIMMY CHOO【ジミーチュウ】おしゃれ☆スリッポン 迷彩 28㎝

かがむのが難しい高齢の方

コンバース オールスター H I 25.5cm 1990年 USA 箱あり

の靴の脱ぎ履きに適した商品だと思います。

adidas スニーカー YEEZY BOOST 700



ホカオネオネ アナカパローGTX 28cm

一度だけ足を通しましたが、

[廃番]メゾンマルジェラ フューチャーロー/Future Low

地面には足をつけておらず

エアジョーダン4 セメント 2016

比較的綺麗な状態かと思います。

New Balance 990v6 28cm



NIKE AIR JORDAN 11 RETRO LOW IE

商品すり替え防止の為返品対応はしておりません。

Nike Air Jordan 1 Low Dark Teal 28cm



【中古】adidas BATHING APE superstar BAPE



AURALEE New Balance M2002RE1 Yellow 28.5

・環境保護のため簡易梱包で発送

NEWBALANCE the Apartment ML574AP2

・状態は画像で判断してください

◆新品◆送料無料◆adidas スタンスミス LUX 27cm HP2201◆◆

・すり替え防止のため、キャンセルはできません

ナイキ エア マックス 95 QS

・神経質、中古品に完璧を求める方は購入しないで下さい

ナイキ エアマックス95 ブルー、グレー



ユニオン × ナイキ ダンク ロー パスポートパック "アルゴン

・値下げ交渉は、要金額提示

ナイキ エア ジョーダン 1 レトロ ロー OG セメント US12 30cm

・大幅な値下げにはコメントスルー、削除またはブロック

ホカオネオネ ボンダイ6 27cm

・金額交渉は1度だけ(何度もダルい)

Air Jordan 1 Retro High OG Crimson Tint

・提示後「いくらまで値下げOKですか」には答えない

VANS CALIFORNIA 27cm



【人気品】NIKE AIR VAPORMAX 2020 FLYKNIT 27.5

購入いただいたあと「よろしくお願いします」などのメッセージは不要です。なにか特別に伝えることがある場合のみ連絡してください。

nike pg5 drewleague 28.5 ナイキ



ballaholic asics UNPRE ARS LOW

他にもガジェット関連や洋服を出品しているので、よかったら見てみてください。

OFF WHITE NIKE AIR MAX90 THE TEN



NIKE kylie infinity

BTW I can speak English, so you can ask question.

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

ご覧いただきありがとうございます。NIKE ゴーフライイーズ 25cmです。サイズが合わなかった為、出品します。※少し大きめのサイズを買い直しました。ゴーフライイーズはかかとを踏む事で屈まずに靴を脱ぐ事ができる新しいタイプのスニーカーです。赤ちゃんを抱いてお出かけされる主婦の方(両手があかない状態で脱ぎ履きする方)やかがむのが難しい高齢の方の靴の脱ぎ履きに適した商品だと思います。一度だけ足を通しましたが、地面には足をつけておらず比較的綺麗な状態かと思います。商品すり替え防止の為返品対応はしておりません。・環境保護のため簡易梱包で発送・状態は画像で判断してください・すり替え防止のため、キャンセルはできません・神経質、中古品に完璧を求める方は購入しないで下さい・値下げ交渉は、要金額提示・大幅な値下げにはコメントスルー、削除またはブロック・金額交渉は1度だけ(何度もダルい)・提示後「いくらまで値下げOKですか」には答えない購入いただいたあと「よろしくお願いします」などのメッセージは不要です。なにか特別に伝えることがある場合のみ連絡してください。他にもガジェット関連や洋服を出品しているので、よかったら見てみてください。BTW I can speak English, so you can ask question.

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

NIKE W ZOOM VOMERO 5 ズームボメロ5お値下げ致しました。ジルサンダーハイカットスニーカー 試着のみJILSANDER(4/28まで) NIKE air jordan 1 ラッキーグリーン aj1【❣️トリプルネーム❣️】シュプリーム ×スワロフスキー × バンズ スニーカーナイキ エアジョーダン1 レトロ ハイ OG タクシーadidas supersrar made in francect70 コンバース チャックテイラー converse Chuck Tyler土日限定価格 ナイキ エアマックス95【かずひろ様専用】NIKE AIR JORDAN 1 MID グレー 赤