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人気のファッションブランド！ Newbalance M2002RHO Phantom 25.0cm スニーカー

商品の説明

Newbalance m2002r
SALOMON xt-wings ゴアテックス
カラー ダークネイビー
ナイキ エアジョーダン1 ロー "ライト スモークグレー"
サイズ 25.0cm
NIKE SB BLAZER MID QS SOULLAND 27.5

ナイキ LDワッフル サカイ アンダーカバー DJ4877-001
※箱を捨ててしまったので別の箱でお送りします。
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購入して1日だけ履きましたがサイズが合いませんでした。
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目立った傷や汚れはありません。
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値下げや写真追加等ありましたらコメントにてお願い致します。

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Newbalance m2002rカラー ダークネイビーサイズ 25.0cm※箱を捨ててしまったので別の箱でお送りします。購入して1日だけ履きましたがサイズが合いませんでした。目立った傷や汚れはありません。値下げや写真追加等ありましたらコメントにてお願い致します。

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商品のサイズ25cm
商品の状態目立った傷や汚れなし

人気のファッションブランド！ Newbalance M2002RHO Phantom 25.0cm スニーカー

3分钟前

人気のファッションブランド！ Newbalance M2002RHO Phantom 25.0cm スニーカー

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