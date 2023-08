エムエム6

メゾン マルジェラ

MM6 Maison Margiela

2017-18年秋冬コレクション

ウールのヘリンボーンコート

◯商品情報

サイズ42

表記が違うのでLに設定しています

おすすめサイズ 165/88A

定価 14万円前後

表参道で購入しました。

コレクションラインで、

もともと数が少ないのか、今は出回ってないレアな商品です。一応レディースですがオーバーサイズなので男性も着ていただけます。

後ろのデザインが可愛いです。肩がボコボコしてます

素材 ウール

ボタン レザー

◯状態 B

2018購入 数回着用

目立った大きな汚れや傷はないですが、素材上毛玉がつきやすく使用感があるように見えます。使用によるものもありますが、購入時から少し毛玉っぽかったです。

拡大写真をご確認ください

また、若干のほつれもあります。

色がグレーで模様が細かいのでそこまで目立ちませんが気にならない方でお願いします。

まだまだ活躍できる商品ですが、あくまで古着ですので神経質な方はご遠慮ください。

モノ自体は気に入っており、どうしても売りたい商品、というわけではないので大幅なお値下げはできかねます。

★クリーニング済み&防虫効果のある保管袋に入れてあります。

冬まで安心して保管いただけます!

小さくたたんで発送します。

手元にある実物写真は3枚目以降です。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エムエム6メゾンマルジェラ 商品の状態 やや傷や汚れあり

エムエム6 メゾン マルジェラMM6 Maison Margiela2017-18年秋冬コレクションウールのヘリンボーンコート ◯商品情報サイズ42 表記が違うのでLに設定していますおすすめサイズ 165/88A定価 14万円前後 表参道で購入しました。コレクションラインで、もともと数が少ないのか、今は出回ってないレアな商品です。一応レディースですがオーバーサイズなので男性も着ていただけます。後ろのデザインが可愛いです。肩がボコボコしてます素材 ウールボタン レザー◯状態 B2018購入 数回着用目立った大きな汚れや傷はないですが、素材上毛玉がつきやすく使用感があるように見えます。使用によるものもありますが、購入時から少し毛玉っぽかったです。拡大写真をご確認くださいまた、若干のほつれもあります。色がグレーで模様が細かいのでそこまで目立ちませんが気にならない方でお願いします。まだまだ活躍できる商品ですが、あくまで古着ですので神経質な方はご遠慮ください。モノ自体は気に入っており、どうしても売りたい商品、というわけではないので大幅なお値下げはできかねます。★クリーニング済み&防虫効果のある保管袋に入れてあります。冬まで安心して保管いただけます!小さくたたんで発送します。手元にある実物写真は3枚目以降です。

