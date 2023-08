●コメント無しの即購入歓迎です^_^ ●

#古着屋グラヴィティ

その他アイテムも宜しければご覧下さい^ ^

●ID:asta-39c

●フォロー割●

フォローして下さった方には、200円お値引きさせて頂きます。

ご購入前にコメント欄にコメントからお知らせ下さい☆

●おまとめ割引●

おまとめ買いでさらにお値引きさせて頂きます!

【商品説明】

●ブランド : ラッセルアスレティック(RUSSEL ATHLETIC)

●ポイント : 刺繍ロゴ カレッジロゴ 肉厚 太アーム Vガゼット デカロゴ ビッグロゴ ゆるだぼ ビッグシルエット

古着は1点物のため、売り切れになった瞬間に手に入りません!ご購入はお早めにどうぞ!

メンズですが古着女子、古着男子問わず着れるデザインです☆

ナイキ、アディダス、リーボック 、スターター、カーハート、ノースフェイス、パタゴニア、ハードロックカフェ、ハーレーダビッドソン、クージー coogie、チャンピオン リバースウィーブ、ステューシー、ラルフローレン、トミーヒルフィガー、 ラコステ、フレッドペリー、 90s ファッション スウェット、パーカー ナイロンジャケットなどをお取り扱いしています(^^)

●状態 : 刺繍に少しダメージがありますが目立つ程ではなく古着らしい味が出ています。古着ですが状態も良く、これからもたくさん着て頂けます☆

●表記サイズ : M(L 相当)

●実寸サイズ(平置き) : cm

肩幅:約53cm

袖丈:約61cm

身幅:約56cm

着丈:約68cm

*素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。

●カラー : ブラック

●24時間以内発送●

★注意事項★

・出品時に確認しておりますが、細かい傷や汚れを見落としている場合もございますのでご了承をお願いします。

・メッセージの途中でも購入ボタンを先に押された方が優先となります。

・素人な故、見落とし箇所があるかもしれませんので、その時は【評価前】にメッセージをくだされば対応致します

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ラッセルアスレティック 商品の状態 やや傷や汚れあり

