◆ニューバランスを代表するM1400。

◆世界のみならず日本国内におけるニューバランスブームの火付け役として高い人気を誇るロングセラーモデルのM1400をオールレザーにアップデートした名作です。

◆Made in USA

◆箱無し

◆27.5cm

◆ソールのへりもほとんどないです。

◆インソールは別売りニューバランABZORB に交換してています

◆アメリカを代表する老舗レザーカンパニー・ホーウィン社のプレミアムレザーを贅沢に使用したアッパーに、ENCAPとC-CAPを組み合わせたクッション製抜群のソールの組み合わせ。

◆ホーウィン社レザー

オールデンなどにも使われているアメリカにある老舗のレザーカンパニー。

◆オールレザー

シュータンもオールレザー、シュータンに付いてる『 NB M1400 Made in USA 』のタグもオールレザーでかっこいいです。

オールレザーなので、オールデンよようなレザーシューズの雰囲気もあり、履き込むごとに経年変化のエイジングが楽しめるシンプルで飽きのこないクラシカルなランニングシューズです。

◆ニューバランスの定番グレーはスタイリングに合わせやすいですが、このオールレザーも合わせやすく、グレーよりもさらに上品なスタイリングに格上げしてくれます。

◆即購入オッケーです。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 やや傷や汚れあり

