NUDIE JEANS

NudieJeans

新品未使用

やはりデニムはセルビッジデニム最高です

1度履くとやめられません

自分だけのデニムへと仕上がっていきます

さすがヌーディージーンズです

クオリティーも高く本当に格好よいです

ヌーディージーンズの

THIN FINN

シンフィン

DRY ORANGE SELVAGE

イタリア製になります

定価 31000円 ほどでした

サイズ

W30×L30

※ヌーディージーンズは同サイズでも個体差があります

実測サイズ

ウエスト 約77㎝

総丈 約102㎝

股下 約76、5㎝

すそ幅 約17㎝

※素人採寸のため多少の誤差はあります

カラー

写真で確認お願いします

セルビッジデニム(セルビッチデニム)になります

穿き込んでいくと使用者の身体にあった曲線、

ヒゲ、色落ち、ダメージ、などが出来ていきます

世界に1つの自分だけのデニムに仕上がっていきます

イタリア製の

セルヴッジ (Selvage) デニムをお楽しみ下さいませ

コレクションとして購入しましたが

断捨離のため出品いたします

新品未使用ですので購入者様の方で

完全に履き込みを開始する事が出来ます

※NUDIE JEANSはデニムを履き始めてから6ヵ月間は洗濯をお控えいただくことをおすすめしております

※色落ちを楽しんで頂く素材の為

色移りがおきやすい素材になっております

商品の特性となりますのでご理解お願いいたします

新品ですが一度人の手に渡っているお品です

ご理解いただける方宜しくお願いします

袋に入れて自宅にて保管しておりました

元々の折りジワ、たたみジワあります

すり替え防止のため返品交換は受け付けませんのでご理解お願いします

ディーゼル リプレイ リーバイス エドウィン ディースクエア ぺぺ スコッチソーダ などお好きな方も1度お試し下さいませ

発送はらくらくメルカリ便(匿名発送)にての発送となります

宅急便コンパクトを予定しております

発送の際は圧縮させていただきます

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヌーディージーンズ 商品の状態 新品、未使用

NUDIE JEANS NudieJeans新品未使用やはりデニムはセルビッジデニム最高です1度履くとやめられません自分だけのデニムへと仕上がっていきますさすがヌーディージーンズですクオリティーも高く本当に格好よいですヌーディージーンズのTHIN FINNシンフィンDRY ORANGE SELVAGEイタリア製になります定価 31000円 ほどでしたサイズW30×L30※ヌーディージーンズは同サイズでも個体差があります実測サイズウエスト 約77㎝総丈 約102㎝股下 約76、5㎝すそ幅 約17㎝※素人採寸のため多少の誤差はありますカラー写真で確認お願いしますセルビッジデニム(セルビッチデニム)になります穿き込んでいくと使用者の身体にあった曲線、ヒゲ、色落ち、ダメージ、などが出来ていきます世界に1つの自分だけのデニムに仕上がっていきますイタリア製のセルヴッジ (Selvage) デニムをお楽しみ下さいませコレクションとして購入しましたが断捨離のため出品いたします新品未使用ですので購入者様の方で完全に履き込みを開始する事が出来ます※NUDIE JEANSはデニムを履き始めてから6ヵ月間は洗濯をお控えいただくことをおすすめしております※色落ちを楽しんで頂く素材の為色移りがおきやすい素材になっております商品の特性となりますのでご理解お願いいたします新品ですが一度人の手に渡っているお品ですご理解いただける方宜しくお願いします袋に入れて自宅にて保管しておりました元々の折りジワ、たたみジワありますすり替え防止のため返品交換は受け付けませんのでご理解お願いしますディーゼル リプレイ リーバイス エドウィン ディースクエア ぺぺ スコッチソーダ などお好きな方も1度お試し下さいませ発送はらくらくメルカリ便(匿名発送)にての発送となります宅急便コンパクトを予定しております発送の際は圧縮させていただきます

