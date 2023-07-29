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魅力の 再構築 リメイク フレアデニム ドッキング 古着リメイク 【wf417】 デニム/ジーンズ

商品の説明

着用モデル:171cm, 60kg
424バンダナデニム ワタナベマホト着用 マホト着用

Levi's リーバイス デニムパンツ 505 W30L30 コロンビア製★
古着のデニムパンツを2本使用した、フレアデニムです。
【激レア】リーバイスS501XX 44501 バレンシア セルビッチ w32
フレアパンツで形も洗練されており、また裾のパッチが特徴的でかっこいい1着です。
レア SUGAR CANE 1947 デニムパンツ W36L34 ヒゲ ハチノス
ウエストは大きめでもベルトで縛れば綺麗に履いていただけます。
DIESEL ディーゼル TEPPHAR DNA ストレッチ スキニー

デニム　vetements ヴェトモン　2017 デムナ期

Supreme Regular Jean Christopher Wool
※パッチ部分は権利関係上、養生テープを上から貼っております。簡単に剥がせますが、宣伝や売却される際は権利関係に十分ご注意下さい。
【新品】stone island ストーンアイランド　イタリア製　デニム

A.PRESSE No.2 Washed Denim
●サイズ：
❣️極美品❣️ サイズ大きめ‼️ 水牛パッチ　大黒ペイント　エビスジーンズ
ウエスト(平置き) 37cm
※エリエール様専用　PTTORINO 31 デニムスラックス ブルー
股上 27cm
Levi'svintageclosing501xx復刻1947
股下 75cm
jelado ウォバッシュ　パンツ
素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。
graphpaper Denim Cargo 2023ss グラフペーパー 2

80s リーバイス646 USA製

STUSSY STENCIL CANVAS BIG OL JEANS 30インチ

HYPER DENIM スプラッシュペイント散りばめストレッチデニムパンツ 30
#その他のリメイク品はこちら

メンズビギ BENインディゴデニムパンツ

商品の情報

商品のサイズM
ブランドヴィンテージ
商品の状態目立った傷や汚れなし

【美品】ヒステリックグラマー スタッズ付き　赤耳　デニムパンツ　ジーパン　28

Acne studious ルーズフィットジーンズ2021 w30 L32

【バレンシア工場】ＬＶＣリーバイス 501xx 1955モデルＷ31
着用モデル:171cm, 60kg古着のデニムパンツを2本使用した、フレアデニムです。フレアパンツで形も洗練されており、また裾のパッチが特徴的でかっこいい1着です。ウエストは大きめでもベルトで縛れば綺麗に履いていただけます。※パッチ部分は権利関係上、養生テープを上から貼っております。簡単に剥がせますが、宣伝や売却される際は権利関係に十分ご注意下さい。●サイズ：ウエスト(平置き) 37cm股上 27cm股下 75cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。#その他のリメイク品はこちら

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商品のサイズM
ブランドヴィンテージ
商品の状態目立った傷や汚れなし

魅力の 再構築 リメイク フレアデニム ドッキング 古着リメイク 【wf417】 デニム/ジーンズ

5分钟前

魅力の 再構築 リメイク フレアデニム ドッキング 古着リメイク 【wf417】 デニム/ジーンズ

¥13,900 ¥11,815

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