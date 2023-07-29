魅力の 再構築 リメイク フレアデニム ドッキング 古着リメイク 【wf417】 デニム/ジーンズ

着用モデル:171cm, 60kg

424バンダナデニム ワタナベマホト着用 マホト着用



Levi's リーバイス デニムパンツ 505 W30L30 コロンビア製★

古着のデニムパンツを2本使用した、フレアデニムです。

【激レア】リーバイスS501XX 44501 バレンシア セルビッチ w32

フレアパンツで形も洗練されており、また裾のパッチが特徴的でかっこいい1着です。

レア SUGAR CANE 1947 デニムパンツ W36L34 ヒゲ ハチノス

ウエストは大きめでもベルトで縛れば綺麗に履いていただけます。

DIESEL ディーゼル TEPPHAR DNA ストレッチ スキニー



デニム vetements ヴェトモン 2017 デムナ期



Supreme Regular Jean Christopher Wool

※パッチ部分は権利関係上、養生テープを上から貼っております。簡単に剥がせますが、宣伝や売却される際は権利関係に十分ご注意下さい。

【新品】stone island ストーンアイランド イタリア製 デニム



A.PRESSE No.2 Washed Denim

●サイズ：

❣️極美品❣️ サイズ大きめ‼️ 水牛パッチ 大黒ペイント エビスジーンズ

ウエスト(平置き) 37cm

※エリエール様専用 PTTORINO 31 デニムスラックス ブルー

股上 27cm

Levi'svintageclosing501xx復刻1947

股下 75cm

jelado ウォバッシュ パンツ

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

graphpaper Denim Cargo 2023ss グラフペーパー 2



80s リーバイス646 USA製



STUSSY STENCIL CANVAS BIG OL JEANS 30インチ



HYPER DENIM スプラッシュペイント散りばめストレッチデニムパンツ 30

#その他のリメイク品はこちら

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

着用モデル:171cm, 60kg古着のデニムパンツを2本使用した、フレアデニムです。フレアパンツで形も洗練されており、また裾のパッチが特徴的でかっこいい1着です。ウエストは大きめでもベルトで縛れば綺麗に履いていただけます。※パッチ部分は権利関係上、養生テープを上から貼っております。簡単に剥がせますが、宣伝や売却される際は権利関係に十分ご注意下さい。●サイズ：ウエスト(平置き) 37cm股上 27cm股下 75cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。#その他のリメイク品はこちら

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

メンズビギ BENインディゴデニムパンツ【美品】ヒステリックグラマー スタッズ付き 赤耳 デニムパンツ ジーパン 28Acne studious ルーズフィットジーンズ2021 w30 L32【バレンシア工場】ＬＶＣリーバイス 501xx 1955モデルＷ31