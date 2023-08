★当商品ページをご覧頂き誠に有難う御座います(^^)

■値下げについて■

大幅なお値下げには対応しかねます。そのあたりは大人の対応で宜しくお願い致します。多少のお値引きでしたら、商品によって受け付けます。

■商品詳細■

・CANADA GOOSE ジャスパー

現行のジャスパーより、ダウンの質と量が圧倒的に違います。

このモデルの新品未使用品については現在定価より高く市場に出ています。

定価165,000円(カナダグース銀座で購入)

今回は特別に安く提供します。

偽物だと思うなら、よく調べてみて下さい。

本物で安く新品未使用探している方、早い者勝ちです。

本場の冬になれば、全体的にもっと値段上がります。

今だからこそ買える値段設定となっています。

■発送について■

・原則購入決済から1〜2日以内に即発送させて頂きます。

・発送は、追跡機能、補償のついている匿名配送にて行いますので女性の方も安心してご購入ください。

※諸事情により遅れる場合はコメント欄or取引メッセージにてお伝えさせて頂きます。

■サイズ表記■

・M(日本サイズでLぐらいです。)

■サイズ実寸(㎝)■

・着丈

・身幅

・肩幅

・袖丈

※全て平置き採寸素人のため、多少の誤差はご了承ください。

■カラー■

・レッド

■原産国■

・カナダ

■状態■

・新品未使用

日に当たらなく、湿気もないところで保管しております。

■お得情報■

・まとめ買いされた方やリピーターの方にはお得な情報たくさんです!詳しくはプロフィール欄をご確認下さいませ。

★最後までご覧下さいまして、誠にありがとうございました(^^)

商品の情報 商品のサイズ M ブランド カナダグース 商品の状態 新品、未使用

