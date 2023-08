11660 409

▼デザイン

デザイナーオリジナルの絵をプリント柄にした、ワイドシルエットのパンツです。

ベースはミニマルなパンツなのでシルエットが美しいです。

▼生地

高級感のあるサテン生地を使用しています。

▼スタイリング

シンプルなトップスとのコーディネートも◎。

サイズ38

1度のみ着用美品ですが、折りたたみシワがございます。

即購入ok!アプリのルールに従い、いかなる時も早い者勝ちになってしまいます(><) ご購入をご検討いただけますと、幸いです❄︎°.

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エンフォルド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エンフォルド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

