最適な材料 VAINL ARCHIVE×PORTERバックパック 白 リュック/バックパック

VAINL ARCHIVE ヴァイナルアーカイブ×PORTERポーターのBREAK-DP 2WAY 2217085リュックです。

カラーはホワイトです。

縦:約45cm、横:約42cm.マチ :約19cm。

状態は底面や所々に薄汚れや使用感はございますが、使用に支障のあるようなダメージなどはございません。

購入前に自己紹介をご覧ください。

よろしくお願いいたします。

nonnative

ミスターハリウッド

Nハリウッド

商品の情報 ブランド ヴァイナルアーカイブ 商品の状態 やや傷や汚れあり

