激レア 未使用シュリンク付き MT-28/56° ノーメッキ

王道のMade in Japan 日本製ゴルフクラブです★

アルコール等での簡易清掃済☆

あくまで中古品ですが、まだまだお使い頂きたい商品です★

付属品は写真が全てです◎

小祝 さくらプロ・畑岡 奈紗プロ契約のDUNLOP【ゼクシオ】のレディース用ユーティリティの7番の出品になります

女性ゴルファーに不動の人気を誇る超人気モデル XXIO

日本一断トツで売れているクラブです

距離も打感の音も安定感も抜群です★

希少なフレックスLも嬉しい商品です

ミスにも強く設計されていますので、初心者にもおすすめです!

珍しい7UTになります!

ミドルアイアンの苦手な方にオススメの番手です!

説明するまでもなく、素晴らしいクラブです

初心者から上級者までどなた様でも満足できると思います

即購入OK、そのままご購入下さい☆

その他女性用ゴルフクラブも出品中

下記↓クリックしてお探し下さい^^

#whitemomonladiesgolf

【その他ご連絡事項】

★発送は丁寧に梱包

★匿名発送可能

★過度な値下げ交渉は遠慮下さい

★中古品の為長期保管の際の小傷やスレ、経年劣化はあります

完璧を求める方、神経質な方や細かな所を気にされる方の購入(又は入札)又は購入後の質問は申し訳ございませんが遠慮願います

又、すり替え防止の為返品等は受け付けません

NC,NRでお願いします。中古品に理解のある方のみ購入をお願いします

★気持ちの良い取引が出来るよう、必ず購入前に付属品の有無等を写真等で確認頂いた上で購入を(双方トラブル防止の観点から)お願いします

最後までお読み頂きありがとうございました★

管理番号:504013253446gpr

【検索用】

ゴルフ女子

ゴルフデビュー

軽い

優しい

初心者

中級者

上級者

飛距離

右用

右利き

Ladies

ポケットキャビティ

カーボンシャフト

ビギナー

FLEX

ゴルファー

IRON

Wedge

ウェッジ

GOLFCLUB

商品の情報 ブランド ゼクシオ 商品の状態 傷や汚れあり

