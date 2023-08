#まうんてんBAG

↑バッグ随時更新予定ですのでお立ち寄りください

【商品説明】

●ブランド

OLD COACH オールドコーチ

Devon bag デボンバッグ デヴォンバッグ

ショルダーバッグ トートバッグ

ターンロック ゴールド金具 ロゴ型押しチャーム付き

グラブタンレザー ブラウン 肩掛け 斜め掛け

ビンテージ ヴィンテージ

●カラー

ブラウン 茶

●サイズ

タテ 18cm

ヨコ 23cm

マチ 6cm

●素材

レザー本革

【商品内容、状態】

やや味が出ておりますが

目立つ汚れ、傷などなく美品になっております。

【購入元】

ブランドリユース店

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

