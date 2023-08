閲覧いただきありがとうございます。

✨極美品✨ GUCCI ハンドバッグ GG柄 インターロッキング シェリーライン



◆ブランド

◆状態

全体的に使用感ございますが大きなダメージは少なめです。

角の擦れがございますが使用には問題ありません。

経年の汚れなどは

写真にて状態等ご確認ください。

気になることがあればコメント下さい。

◆サイズ

W36cmxH21cmxD16cm

素人採寸のため、多少誤差はご了承ください。

◆カラー

brown ブラウン 茶色

◆付属品

パドロック

◆購入先

都内のブランド買取販売専門店で購入しました。

◆注意事項

✳︎中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

◆最後に

プロフィールの確認お願い致します。

224494796

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

閲覧いただきありがとうございます。#NaoのブランドShop◆ブランドLouis Vuitton ルイヴィトン モノグラム トートバッグ ハンドバッグ ゴールド金具ブラウン 茶色◆状態全体的に使用感ございますが大きなダメージは少なめです。角の擦れがございますが使用には問題ありません。経年の汚れなどは写真にて状態等ご確認ください。気になることがあればコメント下さい。◆サイズW36cmxH21cmxD16cm素人採寸のため、多少誤差はご了承ください。◆カラーbrown ブラウン 茶色◆付属品パドロック◆購入先都内のブランド買取販売専門店で購入しました。◆注意事項 ✳︎中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。◆最後にプロフィールの確認お願い致します。224494796

