優先配送 【新品_未使用】ヘリノックス チェアゼロ 1822177G テーブル/チェア

こちらは、何と言ってもレギュラーサイズながらその『軽量・コンパクトさ』が特徴の一品です。

日帰りトレッキングなど『持ち歩く』シーンにはうってつけです(*^_^*)

〇チェアワンの快適な座り心地を継承しながら、軽量コンパクト性を追求したモデルです。

〇シートには薄手ながら丈夫なポリエステル・リップストップを採用。

〇フレームのポールの肉厚を薄くするなど、徹底的に軽量化を図り、ペットボトル1本分に満たない超軽量を実現しました。

〇スタッフバッグ付き。

・カラー:グレー(GY)

・重量:490g(510g) ※()内はスタッフバッグ込みの重量です。

・サイズ:幅52×奥行き48×高さ64cm

・収納サイズ:幅10×奥行き10×高さ35cm

・座面高:28cm

・耐荷重(静荷重):120kg

商品の情報 ブランド ヘリノックス 商品の状態 新品、未使用

