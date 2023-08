大人気のアヴィレックス MA-1

『40周年記念 数量限定完売モデル』

フライトジャケット バックプリント

参考定価=35,200円(税込)

他にもバッグ、レディースアパレル、メンズアパレル等を多数出品してます。 是非ご覧ください! → #AYAのアパレル特売ステージ

【サイズ】

メンズ M medium

【寸法】

着丈61cm

肩幅44cm

袖丈61cm

リメイクミリタリージャケットです。

身幅50cm

【状態】

多少の使用感はありますが、目立った汚れや傷はありません。ヴィンテージ物ではありますが、まだまだ着用できる良品です。

あくまでも中古品であることをご理解ください。

【商品説明】

厳しい基準のあるアメリカ空軍御用達のブランド『AVIREX』は、 アメリカ本国はもちろん、日本でも根強い人気のブランドの一つです『MA-1 フライトジャケット(40周年記念モデル)』40周年を記念して制作された『FORTYシリーズ』のMA1フライトジャケット!リバーシブルの裏側はアビレックスオリジナル『カモフラバージョン』です! デザインはシンプルにMA-1を継承し、バックにはアヴィレックスらしいオールドアメリカンなイメージのイラストが 描かれています! 40周年記念モデルは数量限定となってます!

【商品 特徴】

リバーシブル

カモ柄 カモフラ カモフラージュ柄

背面=40周年限定オールドアメリカンプリント

ZIP=AVIREX刻印ZIP

【検索タグ】

40周年記念

40周年限定

40th

ジャケット

ミリタリー

ブルゾン

アウター

アメカジ

アルファ

フライトジャケット

ANNIVERSARY

アニバーサリー

ビックプリント

バックプリント

限定

MA1

ma-1

ma1

ALPHA

alpha

avirex

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アヴィレックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

